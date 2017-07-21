Травма Ари оказалась серьезной, «Локомотив» лишился игрока надолго

Нападающий московского «Локомотива» Ари получил серьезную травму в игре второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1). Об этом рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

«Сейчас сложно сказать по бразильцу что-то конкретное, но травма достаточно тяжелая. Наверное, предстоит какая-то операция. Сложная или нет… Но надолго он выбыл. По Игорю Денисову все проще», – заявил специалист.

Напомним, что в начале текущего трансферного окна «Локомотив» продлил аренду Ари у «Краснодара».