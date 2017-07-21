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    Травма Ари оказалась серьезной, «Локомотив» лишился игрока надолго

    Нападающий московского «Локомотива» Ари получил серьезную травму в игре второго тура РФПЛ против московского ЦСКА (3:1). Об этом рассказал главный тренер железнодорожников Юрий Семин, чьи слова передает корреспондент «Бомбардира» Александр Плеханов.

    «Сейчас сложно сказать по бразильцу что-то конкретное, но травма достаточно тяжелая. Наверное, предстоит какая-то операция. Сложная или нет… Но надолго он выбыл. По Игорю Денисову все проще», – заявил специалист.

    Напомним, что в начале текущего трансферного окна «Локомотив» продлил аренду Ари у «Краснодара».

    Источник: Бомбардир.ру

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    21.07.2017 22:27
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +283

      Dmirubo 22 июля 2017, 10:50

      А что за травма не пишут. Непонятки

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 22 июля 2017, 09:12

      на ровном месте!((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6959

      sochi-2013 22 июля 2017, 08:56

      Жаль! Будем надеяться на лучшее.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      vinnik1209 22 июля 2017, 05:05

      Ари давай не расстраивай своих и быстрее поправляйся! С победой вас и ваших фанатов!!! Молодцы!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17971

      арейская 22 июля 2017, 03:18

      Будем надеяться что выбыл не надолго...

      2
      Ответить
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      Рейтинг: -4772

      карасевщина 22 июля 2017, 01:43

      он так и играет последнее время гол и травма

      0
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 21 июля 2017, 23:36

      Дорого досталась победа!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 21 июля 2017, 22:50

      Это полная жопа. Остался один Галаджан. Срочно нужно подписывать форварда..

      6
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      Рейтинг: +3774

      Черкизовский Кот 21 июля 2017, 22:32

      Выздоравливай!!! Ты нам нужен!

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:32

      Ну вот... Кто забивать теперь будет?

      3
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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:36

      Фарфан

      1
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      Рейтинг: +645

      Aleksandr_1986_Spb_ > Genchik92 21 июля 2017, 22:43

      Фарфан тоже молодец. Но обводить, бороться, подавать, отдавать...Теперь еще и забивать? Староват он уже конечно, но надо отдать должное - старается во всю, сейчас один из лидеров команды. Таким легионерам в нашем чемпионате всегда рад. Изначально думал, что он приехал бабло зарабатывать сидя на скамейке... Рад, что ошибся.

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      Рейтинг: +196

      Genchik92 > Aleksandr_1986_Spb_ 21 июля 2017, 22:47

      Лысов еще ..=)

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      Рейтинг: +3410

      mdu86 > Aleksandr_1986_Spb_ 22 июля 2017, 00:33

      Да, Фарфан здорово прибавил по сравнению с весной.

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