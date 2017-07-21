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Бодул: «Самую дорогую машину я еще не купил»

21 июля 2017, 07:09

Нападающий «Амкара» Дарко Бодул признался, что в Голландии, в отличие от России, молодые футболисты уважительно относятся к опытным игрокам, не выставляя на показ свои контракты.

Напомним, что Бодул ранее выступал в составе «Аякса», цвета которого защищал в период с 2008 по 2011 год.

– У нас в России молодых футболистов ругают, что они незаслуженно получают большие деньги. В том же «Аяксе» как с этим обстояло?

– В Голландии все немного иначе. Там строится все на уважении и дисциплине. У меня был хороший контракт, но голову мне от этого не сносило, а уважение к старшим независимо от того, сколько они зарабатывали, было большим.

– Российские игроки любят шиковать, покупая, например, дорогие автомобили. А какой у вас был самый дорогой автомобиль?

– Я вообще люблю автомобили. Когда я был в «Аяксе» и мне было двадцать лет, купил «мерседес», в Австрии я ездил на «ягуаре», а здесь я купил «порше». Но самую дорогую машину я еще не купил (смеется).

– Любите погонять? Останавливали на дороге сотрудники ГИБДД?

– Я вообще не любитель нарушать правила.

– Знаете ли вы, что в России с сотрудниками ГИБДД можно договориться? С таким словом, как взятка, знакомы?

– Не знаю, как в России, но в Боснии такое точно есть. Если ты сотруднику полиции даешь деньги, тебя сразу отпускают и говорят: «Счастливого пути и хорошего дня!» (смеется)

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Амкар-Пермь Аякс Бодул Дарко
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