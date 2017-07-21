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    Бодул: «Самую дорогую машину я еще не купил»

    Нападающий «Амкара» Дарко Бодул признался, что в Голландии, в отличие от России, молодые футболисты уважительно относятся к опытным игрокам, не выставляя на показ свои контракты.

    Напомним, что Бодул ранее выступал в составе «Аякса», цвета которого защищал в период с 2008 по 2011 год.

    – У нас в России молодых футболистов ругают, что они незаслуженно получают большие деньги. В том же «Аяксе» как с этим обстояло?

    – В Голландии все немного иначе. Там строится все на уважении и дисциплине. У меня был хороший контракт, но голову мне от этого не сносило, а уважение к старшим независимо от того, сколько они зарабатывали, было большим.

    – Российские игроки любят шиковать, покупая, например, дорогие автомобили. А какой у вас был самый дорогой автомобиль?

    – Я вообще люблю автомобили. Когда я был в «Аяксе» и мне было двадцать лет, купил «мерседес», в Австрии я ездил на «ягуаре», а здесь я купил «порше». Но самую дорогую машину я еще не купил (смеется).

    – Любите погонять? Останавливали на дороге сотрудники ГИБДД?

    – Я вообще не любитель нарушать правила.

    – Знаете ли вы, что в России с сотрудниками ГИБДД можно договориться? С таким словом, как взятка, знакомы?

    – Не знаю, как в России, но в Боснии такое точно есть. Если ты сотруднику полиции даешь деньги, тебя сразу отпускают и говорят: «Счастливого пути и хорошего дня!» (смеется)

    Источник: «Спорт день за днем»

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    21.07.2017 07:09
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