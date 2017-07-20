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    «Спартак» и Глушаков спорят о новом контракте. «Милан» оформил трансфер Бонуччи. Дайджест событий дня

    Кержаков озвучил причину ухода из футбола

    Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков рассказал, почему он решил закончить с футболом в 34-летнем возрасте. «Не раз говорил, что мне очень хотелось завершить карьеру именно в «Зените» и в дальнейшем помогать клубу в том, в чем я могу быть полезен. Поэтому, когда понял, что играть как профессиональный футболист уже не смогу, принял решение», – сообщил Кержаков.

    Теперь экс-форвард «Зенита» находится на должности координатора юношеских команд системы клуба, а также появляется на «Матч ТВ» в качестве эксперта.

    Олимпийский чемпион Кайо не будет играть за «Зенит»

    Защитник «Сан-Паулу» Родриго Кайо, ставший в прошлом году олимпийским чемпионом в составе сборной Бразилии, не перейдет этим летом в «Зенит». Россияне не планируют тратить на Кайо 18 миллионов евро. Ранее сообщалось, что сине-бело-голубые хотели купить бразильца в рассрочку, но получили отказ – руководству «Сан-Паулу» нужна полностью вся сумма.

    «Зенит» переключился на защитника «Марселя» Роланду – 31-летний португалец попал в сферу интересов клуба и лично Роберто Манчини, который желает укрепить оборону команды.

    Фурсенко объявил Санкт-Петербург футбольной столицей России

    Президента «Зенита» Сергея Фурсенко спросили, знает ли он, что стадион «Санкт-Петербург» стал самой посещаемой ареной во время Кубка конфедераций в России. Фурсенко вопросу не удивился, а затем еще и сделал громкое заявление:

    «В этом году в Санкт-Петербург возвращается футбольная столица России. Здесь очень любят футбол и здесь играет самый популярный клуб в стране – «Зенит». Насколько я знаю, на мачтах Кубка Конфедераций нашу новую арену посетило в обшей сложности рекордные 198 тысяч 830 человек. Это рекорд посещаемости международных матчей на стадионах нашей страны. У нас теперь по всем параметрам самая технологичная и самая инновационная арена в России и единственный всепогодный стадион, у которого есть выдвижное поле с подогревом».

    Капитан «Спартака» не подписал новый контракт

    Полузащитник «Спартака» Денис Глушаков не может договориться с клубом об условиях нового контракта – переговоры футболиста о его продлении пока зашли в тупик. Нынешнее соглашение капитана с клубом закончится через два года – 30 июня 2019 года. Пока не сообщается, что именно стало причиной непростых переговоров. Ранее «Спартак» уже продлил контракты с несколькими футболистами основного состава.

    Кто дает деньги клубам чемпионата России

    Смоловым интересуется «Депортиво»

    Нападающий «Краснодара» Федор Смолов может продолжить карьеру в «Депортиво». 27-летний форвард находится в расширенном списке потенциальных новичков испанского клуба в летнее трансферное окно. Ранее стало известно, что Смолов намерен покинуть «Краснодар» этим летом. На игрока сборной России также претендует «Спартак».

    На какие русские рок-группы похожи клубы РФПЛ

    Игроки «Арсенала» отравились перед игрой с «Баварией»

    Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер рассказал, почему его команда не была полностью готова к матчу Международного кубка чемпионов против «Баварии». «Особенно тяжело нам пришлось в первом тайме. Уолкотт, Колашинац, Мертезакер и Жиру не были готовы к полной игре, поскольку отравились местной едой», – отметил тренер. В этой игре Аарон Рэмзи и Тео Уолкотт вышли на замену, Сеад Колашинац был заменен в первом тайме, а Пер Мертезакер и Оливье Жиру на поле не появились.

    «Арсенал» сыграл вничью с «Баварией» (1:1) и выиграл у нее в серии пенальти – 3:2.

    Де Шильо перебрался в «Ювентус»

    «Ювентус» оформил трансфер защитника «Милана» Маттиа Де Шильо – игрок сборной Италии будет связан с туринским клубом контрактом до 2022 года. За этого футболиста «Юве» выплатит «Милану» 12 миллионов евро в течение трех лет. Напомним, Де Шильо является воспитанником «Милана».

    Бонуччи официально перешел в «Милан»

    Экс-защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи стал игроком «Милана». Официальный сайт красно-черных сегодня сообщил, что сделка оформлена официально, и теперь Бонуччи принадлежит «Милану» согласно контракту до 2022 года. За игрока сборной Италии «Ювентус» получил 42 миллиона евро. В составе «Юве» Бонуччи выступал с 2010 года и до нынешнего лета.

    Бонуччи официально перешел в «Милан». Щесны и Де Шильо – новички «Ювентуса». Таблица летних трансферов Серии А

    Фото: rfpl.org

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 21:00
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 21 июля 2017, 08:46

      все правильно зачем торопиться если еще два года контракта

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 21 июля 2017, 04:09

      Арсеналу чаще надо травиться,глядишь выигрывать начнут!)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1944

      Par Mezan 20 июля 2017, 23:32

      Надоело бегать - сиди в студии и звизди...

      0
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      Рейтинг: +1653

      alexivanof197 20 июля 2017, 22:00

      Как Глушаков сыграл с Динамо-ему уменьшать надо сумму контракта

      5
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      Рейтинг: +107

      Joker 555 > alexivanof197 20 июля 2017, 22:46

      Глушак супер стар ему походу жена с агентом напела. Выходишь в фуболке Спартака бейся как гладиатор, а не сочкуй на поле.

      2
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      ...
      Рейтинг: +460

      зенит ничто > alexivanof197 20 июля 2017, 23:29

      видать самогонка ему помутила разум!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +460

      зенит ничто 20 июля 2017, 21:06

      наверное да!

      0
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2017, 21:03

      глушак бабла видимо захотел после чемпионства... в наше время деньги правят футболом

      5
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      ...
      Рейтинг: +4024

      raritet > 84aivengo 20 июля 2017, 21:20

      Тут твое чутье не обманывает- казалось бы такие деньги получают , просто фантастические по российским меркам,а все им мало...

      2
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      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > 21 июля 2017, 08:32

      Просто из Северной Европы до Питера ближе было ехать, да и Петербург-город там хорошо знают. А самый популярный клуб - это, конечно, хабаровский СКА.

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