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    Кто дает деньги клубам чемпионата России


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    Голосов: 9
    20.07.2017 19:30
    «Бомбардир» фиксирует в одном материале владельцев и титульных спонсоров всех команд Премьер-лиги.

    «Амкар»

    Владелец: администрация Пермского края

    Правительство края мотивирует клубы находить финансирование самостоятельно. На каждый рубль от спонсора «Амкар» получает рубль от администрации. Схема «50 на 50» должна была дать толчок к развитию. Но на деле чиновники просто сократили расходы на спорт. Получается, если раньше на «Амкар» со стороны администрации выделялось 600-800 миллионов, то теперь эта цифра меньше в два раза. Бюджет красно-черных хоть и стабилен, но из года в год считается одним из самых скромных в премьер-лиге.

    Титульный спонсор: нет

    У «Амкара» уже не первый год проблема с поиском титульного спонсора. Раньше на футболках команды были «Минеральные удобрения» (на базе которых и основан клуб), а затем их сменил «Уралкалий», которым заправляет экс-владелец «Анжи» Сулейман Керимов. На данный момент ведутся поиски нового титульного спонсора, но результата это не приносит.

    «Анжи»

    Владелец: Осман Кадиев

    Зимой Сулейман Керимов окончательно покинул «Анжи». К этому все и шло: бизнесмен, сначала вкладывая в клуб по 180 миллионов долларов год, стал сокращать финансирование команды, и в итоге урезал бюджет в четыре раза. В свою очередь, предприниматель Осман Кадиев хотел возродить махачкалинское «Динамо», но в итоге вошел в переговоры по «Анжи», который хочет построить вокруг республиканских кадров.

    Титульный спонсор: нет

    Генеральный директор клуба Сергей Кораблев еще около года назад сообщил о смене титульного спонсора – им стал многопрофильный холдинг Flodinal Limited. Спортивный функционер отметил, что это сотрудничество «поможет клубу жить спокойно». Но что-то пошло не так − в новом сезоне у команды нет спонсора на форме. На данный момент клуб ведет переговоры с неким кандидатом.

    «Арсенал»

    Владелец: «Ростех», администрация Тульской области

    Не так давно клуб заключил соглашение о бессрочном стратегическом партнерстве с компанией «Ростех». Компания занимается продукцией гражданского и военного назначения. Чистая прибыль «Ростеха» достигает около 100 миллиардов рублей в год. Это один из самых мощных спонсоров в РФПЛ. Но, видимо, «Арсеналу» от этих денег достаются лишь гроши.

    Титульный спонсор: «Сплав»

    Весной «Сплав» подписал соглашение с туляками. С этого сезона госкорпорация появилась в качестве титульного спонсора на футболках команды. Судя по всему, у компании нет целей сделать из «Арсенала» топ-клуб. Но как минимум финансовая стабильность клубу обеспечена.

    «Ахмат»

    Владелец: администрация Чеченской республики

    Грозненской команде во многом повезло, поскольку футболом интересуется лично глава республики и президент клуба Рамзан Кадыров. Вы не услышите, что у команды проблемы с долгами – их нет. Все стабильно и четко. Настолько, что мероприятие в честь переименования клуба посещают Роналдиньо и разные отечественные звезды. Правда, попасть в Европу у грозненцев пока так и не получается. Исключение – кубковая сказка 12-летней давности.

    Титульный спонсор: Akhmat Foundation

    Общественный фонд имени Ахмата Кадырова был образован в 2004 году. Название благотворительной организации красуется на футболках игроков, однако очевидно, что деньги поступают от администрации республики, а не от титульного спонсора.

    «Динамо»

    Владелец: Спортивное общество «Динамо»

    В прошлом году у бело-голубых начались кардинальные изменения в руководстве. В итоге сейчас клуб передали в собственность спортивного общества «Динамо». Болельщиков успокоили: теперь в команде наведут порядок. В РФПЛ вышли, состав имеют неплохой, но остались недоразумения вроде Павла Погребняка, который сидит на скамейке и получает два миллиона евро в год.

    Титульный спонсор: ВТБ

    ВТБ с каждым годом сокращал финансирование команды, а когда образовалась финансовая «яма» и проблемы с fair-play, то дела совсем испортились. У клуба накопились долги размером в более чем 300 миллионов евро (а в 2015-м эта цифра достигла 11 миллиардов рублей). Плюс ко всему на днях всплыла история о том, что «Динамо» не устраивает то, какую бизнес-модель разворачивает ВТБ на новом стадионе. И, возможно, динамовцы вовсе откажутся там играть.

    «Зенит»

    Владелец: «Газпром»

    Главный сырьевой магнат страны забрал клуб в середине нулевых. После 2006 года немалые вливания стали огромными. Дальше все знают: в эпоху «Газпрома» «Зенит» стал действительно топ-клубом, а в Петербург регулярно приезжают известные иностранные игроки.

    Титульный спонсор: «Газпром», «Россия», «G-Drive»

    Здесь тоже «Газпром», хотя в последнее время клуб дает дополнительные места на форме для других логотипов – авиакомпании «России», на самолете которой команда летает на выездные матчи, и топлива G-Drive.

    «Краснодар»

    Владелец: Сергей Галицкий

    Владелец «Магнита» Сергей Галицкий создал «Краснодар» в 2008 году, а в 2011-м тот уже пробился в РФПЛ, где до сих пор считается самым здоровым с точки зрения менеджмента и стратегии клубом страны. Галицкий осознает, что футбол в России – дело, скорее, для души, а не для прибыли. Поэтому и сказал: «Играя по 20-30 игр за сезон, невозможно отбить стадион». Он, кажется, к этому и не стремится.

    Титульный спонсор: Constell Group

    Производитель кондитерских, бумажных, полиэтиленовых и пластиковых изделий проделал такой же колоссальный путь, как и «Краснодар», за несколько лет выйдя в лидеры в своей сфере по южному региону.

    «Локомотив»

    Владелец: Российские железные дороги

    «Локомотив» навсегда связан с одной из крупнейших государственных монополий. «Железнодорожники» всегда входили в тройку самых обеспеченных российских клубов, имея годовой бюджет в районе 90-100 миллионов долларов. Хотя это редко помогает в спортивных достижениях.

    Титульный спонсор: Российские железные дороги

    РЖД дает деньги, РЖД ассоциируется с самим названием − РЖД использует лицевую сторону формы как витрину для развития бренда. Тут все просто и логично.

    «Ростов»

    Владелец: администрация Ростовской области

    Клуб, который пошумел в Европе, обеспечивает местная власть. И этих денег не хватает. Не помогают даже средства Саввиди. «Ростов» постоянно кому-то должен, а в этом сезоне еще и не смог финансово заинтересовать своих лидеров, чтобы те остались в команде после ухода Бердыева.

    Титульный спонсор: нет

    Если клуб хочет изменить свое странное положение, ему надо найти крепкого титульного спонсора. Руководство ведет переговоры с региональными компаниями, но пока безуспешно.

    «Рубин»

    Владелец: «ТАИФ»

    Летом этого года «Рубин» перешел под контроль крупного холдинга «ТАИФ», занимающего высокие позиции в нефтехимической и нефтеперерабатывающей отрасли в мире. Формально клуб стал частным, а не государственным. Но по-прежнему считается важным достоянием Татарстана.

    Титульный спонсор: НКНХ

    «Нижнекамскнефтехим» считается крупнейшей компанией в Европе в своем сегменте. «Рубин» обрел богатого спонсора. Но, во-первых, это очередной региональный проект, а во-вторых, 75% голосующих акций компании принадлежат все тому же «ТАИФ».

    «СКА-Хабаровск»

    Владелец: Администрация Хабаровского края

    Несмотря на то, что в регионе достаточно много сырьевых и промышленных предприятий, владеет клубом краевая администрация. Более того – на данный момент футбол не так популярен в регионе, как тот же хоккей. Но власти утверждают, что в РФПЛ команда не погибнет от нехватки дотаций.

    Титульный спонсор: «ЛЕОН»

    По окончании прошлого сезона хабаровчане сразу заявили о главной проблеме – поиск титульного спонсора. На матче первого тура на футболках команды появилось брендирование букмекерской конторы «ЛЕОН» − той самой, что спонсирует рэп-батл Versus.

    «Спартак»

    Владелец: Леонид Федун

    Вице-президент «Лукойла» Леонид Федун купил контрольный пакет главного клуба страны у Андрея Червиченко весной 2004-го. С тех пор его миллион раз критиковали и даже придумали прозвище Нольтрофеич, но в этом году «Спартак» все-таки стал чемпионом. Теперь об ошибках прошлого вспоминают реже.

    Титульные спонсоры: «Лукойл», Nike

    После чемпионства «Спартак» бьет все рекорды партнерства и помещает на форму логотипы больше десятка компаний. Но титульным и ключевым все так же остается «Лукойл».

    «Тосно»

    Владелец: Fort Group

    Компания Fort Group основана Максимом Левченко и Борисом Пайкиным в конце 2000-х. Разные источники до сих пор не дают однозначной оценки, в равной ли степени они владеют «Тосно» или все-таки один Пайкин на самом деле должен считаться главой второго клуба Санкт-Петербурга. В любом случае мы знаем, что с этого сезона в РФПЛ появился еще один частный клуб и что он пропрыгал по дивизионной лестнице со скоростью «Краснодара».

    Титульный спонсор: FortGroup

    Компания занимается инвестициями, а именно – специализируется на коммерческой и торговой недвижимости. В 2011 году она заработала 125 млн долларов.

    «Урал»

    Владелец: администрация Свердловской области

    «Урал» очень похож на «Амкар»: на полноценной основе профессиональный клуб в Екатеринбурге интересует только муниципальные власти.

    Титульный спонсор: ТМК

    В мире есть рейтинг лидеров трубного бизнеса, и «Трубная Металлургическая Компания» уверенно входит в его топ-3. У компании широкая сеть предприятий, которая растянулась от США до Омана.

    «Уфа»

    Владелец: администрация Башкортостана

    «Уфа» − еще один скромный клуб, живущий за счет продажи игроков и региональных дотаций. Дополнительная сложность тут в том, что в республике на первом месте по зрительскому интересу стоит хоккей.

    Титульный спонсор: «Башавтоком»

    Это известный в республике дилер автомобильных иномарок. Недавно компания отметила 25-летний юбилей футбольным турниром, а на мероприятие пришли лидеры «Уфы» и главный тренер Сергей Семак.

    ЦСКА

    Владелец: Евгений Гинер и партнеры

    За 16 лет правления бизнесмен Евгений Гинер выиграл с ЦСКА массу трофеев, построил стадион с башней в форме Кубка УЕФА и развил собственную стратегию управления, когда без больших денег можно собирать крепкие команды, выжимать из них трофеи и выгодно продавать по частям.

    Титульный спонсор: «Россети»

    Крупнейшая энергетическая компания в мире, обеспечивающая передачу и распространение электроэнергии, стала генеральным и титульным спонсором ЦСКА в 2013 году. Тогда председатель правления «Российских сетей» Олег Бударгин заявил, что сотрудничество с «армейцами» обойдется каждому сотруднику компании в 3000 рублей в год. Через год прошла информация, что финансирование сократили, но в любом случае помощь в обеспечении клуба Гинеру не помешает.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: ФК «Локомотив», ФК «Амкар», ФК «Краснодар», ФК «Рубин», ФК «Тосно», РФПЛ
    Рейтинг: 4 Голосов: 9
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    Комментарии33
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      Рейтинг: +3

      grroznyi85 25 июля 2017, 00:36

      "Башавтоком" не титульный спонсор "Уфы". Так мелкий партнер.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +590

      mihail1980 21 июля 2017, 18:20

      все с казны государства растягивают деньги.как тянули так и будут тянуть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 июля 2017, 20:36

      Зенит-нищенство пенсионеров !

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 20:04

      Почему кому Лукойл, кому Газпром, а кому букмекерская контора? Неравенство.

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > Проекция LADA Priora Coup 20 июля 2017, 20:18

      Почему кому то мерседес, кому то лада веста, а кому то проекция приоры? ;)

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +41

      Проекция LADA Priora Coup > OldenVad 21 июля 2017, 19:53

      Потому что ни**я денег нет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7720

      mihail200606 20 июля 2017, 19:38

      футбол уровня рфпл с такими бешеными, неоправданно завышенными расходами не должен висеть на шее государства..но пока так.. если администрации регионов не будут содержат клубы , пусть даже на средненьком уровне, то рфпл сократится до 6-8 клубов..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 20 июля 2017, 17:56

      а кто спонсор кокорина ?

      0
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      ...
      Рейтинг: +228

      ЦСКА 3011 > 84aivengo 20 июля 2017, 21:43

      Зенит-Газпром

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -4772

      карасевщина 20 июля 2017, 17:28

      вообщем у кого-то полиэтилен у кого-то главный сырьевой магнат, от этого и разница в растратах.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +18968

      zico2205 20 июля 2017, 14:51

      Абсолютно неравные условия для клубов....

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 20 июля 2017, 14:38

      К сожалению, вспоминают про спонсоров только когда обсуждают Зенит, и что за счет народного бабла клуб подняли, по факту получается что тот же Лукойл, как и Газпром, такое же ПАО. И тоже грубо говоря, делает деньги на достоянии народа. А когда такие клубы как Амкар, Терек и Арсенал и пр. спонсируется из бюджета даже не гос компании, а из бюджета регионов, то есть из бюджета, который можно потратить на дороги в этих же регионах, то на это закрываются глаза

      2
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > ARTHUR19 20 июля 2017, 15:18

      Согласно принятой Ельциным конституции, полезные ископаемые больше не принадлежат народу. Поэтому про достояние народа лучше забудь. Вопрос лишь в том из чьего кармана, частного или государственного.

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 > OldenVad 20 июля 2017, 16:25

      Тогда почему обсуждают в первою очередь Зенит, хотя и РЖД и Лукойл и Роснефть (Сибнефть) являются гос компаниями, они просто не могут быть обособленными от правительства, а спонсорство из бюджета регионов вообще преступления против народа. Но вспоминают каждый раз только то что Зенит спонсируется государством.

      0
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      ...
      Рейтинг: +2119

      OldenVad > ARTHUR19 20 июля 2017, 16:42

      Из всех тобой перечисленных, только Лукойл является частной компанией, без долевого участия государства!

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      Рейтинг: -4772

      карасевщина > ARTHUR19 20 июля 2017, 17:29

      ты прав, скоро придется за грабли и мотыги браться и на кремль идти вспомнить 1612ый

      1
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 > ARTHUR19 21 июля 2017, 05:48

      обсуждают Зенит только потому, что Зенит тратит гораздо больше всех остальных на трансферном рынке. Почти все клубы так или иначе существуют за счет государства или гос. компаний, но все тратят по-разному. Кто-то ищет свободных агентов и покупает средних игроков, а кто-то тратит сотни миллионов долларов на футболистов.

      1
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      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > карасевщина 21 июля 2017, 06:29

      Про вилы ещё напомню.

      0
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      Рейтинг: -256

      balaton78 20 июля 2017, 14:33

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      У футбольного клуба «Ростов» появился новый официальный спонсор. ... Теперь финансировать ростовскую футбольную команду будет букмекерская контора «Бетринг», работающая под брендом Parimatch.Уже размещены на футболках!

      -5
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      Рейтинг: -256

      balaton78 > balaton78 14 декабря 2017, 16:09

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Что за чмо минусит? Чем мой коммент не понравился? Кто ты ссыкло?

      -5
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