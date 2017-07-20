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Защитник «Лиона» Янга-Мбива может стать игроком «Зенита»

20 июля 2017, 19:22
19

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Лиона» Мапу Янга-Мбива. По информации RMC, на 28-летнего футболиста также претендуют «Монпелье» и «Сток Сити».

В минувшем сезоне Янга-Мбива принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

Игрок сборной Франции перешел в «Лион» в августе 2015. «Рома» заработала на сделке 9,4 миллиона евро. Прежде игрок африканского происхождения выступал за «Ньюкасл» и «Монпелье».

Сегодня санкт-петербургский клуб объявил о покупке бывшего защитника «Лейрии» Томаса Рукаса.

Источник: Бомбардир.ру
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига Лион Зенит Янга-Мбива Мапу
Комментарии (19)
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Obojaemiy
1500568086
Они же негров не берут... их ВИРАЖ не поймет. Утка. кря кря
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1bear
1500568200
...перестаньте,уже,постить всякую чушь...
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tambovchanin
1500568357
не это чудо... по цвету в Спартак подходит)
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OldenVad
1500570303
Прикольно будет, если после такого шопинга бомжи не займут 1 место. )))
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spartach n1
1500571601
Опять омомаживают состав
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qwera 1969
1500573368
У Зенита ДЫРИЩЕ с центральными защитниками (Нету, Иванович). Если кого-то не приобретут, будет ЖОППА... Когда был товарищ Гарай, было спокойно, а сейчас это ужас. Не понимаю, почему Нету еще находится в команде... Давно уже надо было дать ему пня бодрящего...
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BellatrixBlack
1500574572
Мапу не взяли с собой в Турне по Китаю, а значит что с ним будут расставаться. Вполне возможно что его агент связывался с Зенитом
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vaenruk
1500577075
фейсконтроль ведь не пройдет
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GoldPlayFIFARus9
1500578593
Господи,опять негра к нам сватают. Им не надоело?
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Alex ostrov
1500579074
Как-то даже не смешно!
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