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    Защитник «Лиона» Янга-Мбива может стать игроком «Зенита»

    «Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Лиона» Мапу Янга-Мбива. По информации RMC, на 28-летнего футболиста также претендуют «Монпелье» и «Сток Сити».

    В минувшем сезоне Янга-Мбива принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

    Игрок сборной Франции перешел в «Лион» в августе 2015. «Рома» заработала на сделке 9,4 миллиона евро. Прежде игрок африканского происхождения выступал за «Ньюкасл» и «Монпелье».

    Сегодня санкт-петербургский клуб объявил о покупке бывшего защитника «Лейрии» Томаса Рукаса.

    Источник: Бомбардир.ру

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    20.07.2017 19:22
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    Комментарии19
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 20 июля 2017, 22:37

      Уже частым бреднем прочесывают все пруды захудалые.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 20 июля 2017, 22:31

      Как-то даже не смешно!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6011

      GoldPlayFIFARus9 20 июля 2017, 22:23

      Господи,опять негра к нам сватают. Им не надоело?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +182

      vaenruk 20 июля 2017, 21:57

      фейсконтроль ведь не пройдет

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +189

      BellatrixBlack 20 июля 2017, 21:16

      Мапу не взяли с собой в Турне по Китаю, а значит что с ним будут расставаться. Вполне возможно что его агент связывался с Зенитом

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7221

      Serjoga 20 июля 2017, 21:03

      Зенит третий состав набирает?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +428

      qwera 1969 20 июля 2017, 20:56

      У Зенита ДЫРИЩЕ с центральными защитниками (Нету, Иванович). Если кого-то не приобретут, будет ЖОППА... Когда был товарищ Гарай, было спокойно, а сейчас это ужас. Не понимаю, почему Нету еще находится в команде... Давно уже надо было дать ему пня бодрящего...

      5
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      Рейтинг: +3484

      Diesel133 > qwera 1969 20 июля 2017, 23:31

      жопа с одной "п" пишется, стыдно не знать)

      0
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      Рейтинг: +11497

      spartach n1 20 июля 2017, 20:26

      Опять омомаживают состав

      -1
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      Рейтинг: +2119

      OldenVad 20 июля 2017, 20:05

      Прикольно будет, если после такого шопинга бомжи не займут 1 место. )))

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 > OldenVad 20 июля 2017, 22:16

      а они и не займут

      1
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      Рейтинг: +2269

      dyema 20 июля 2017, 19:49

      Бред

      0
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