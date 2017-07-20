Защитник «Лиона» Янга-Мбива может стать игроком «Зенита»

«Зенит» проявляет интерес к центральному защитнику «Лиона» Мапу Янга-Мбива. По информации RMC, на 28-летнего футболиста также претендуют «Монпелье» и «Сток Сити».

В минувшем сезоне Янга-Мбива принял участие в 34 матчах команды во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает его в 6,5 миллионов евро.

Игрок сборной Франции перешел в «Лион» в августе 2015. «Рома» заработала на сделке 9,4 миллиона евро. Прежде игрок африканского происхождения выступал за «Ньюкасл» и «Монпелье».

Сегодня санкт-петербургский клуб объявил о покупке бывшего защитника «Лейрии» Томаса Рукаса.