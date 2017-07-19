Таски и Самедов занимались по индивидуальной программе

Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу второго тура чемпионата России с «Уфой». Как сообщается на официальном сайте красно-белых, защитник Сердар Таски и хавбк Александр Самедов занимались по индивидуальной программе.

Для игроков, сыгравших большую часть матча против московского «Динамо» (2:2), тренировка носила восстановительный характер. Остальные сначала работали в тренажерном зале, а затем – на газоне. Занятие продлилось около полутора часов.

Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» состоится 23 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.