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    Таски и Самедов занимались по индивидуальной программе

    Футболисты «Спартака» сегодня провели подготовительную тренировку к матчу второго тура чемпионата России с «Уфой». Как сообщается на официальном сайте красно-белых, защитник Сердар Таски и хавбк Александр Самедов занимались по индивидуальной программе.

    Для игроков, сыгравших большую часть матча против московского «Динамо» (2:2), тренировка носила восстановительный характер. Остальные сначала работали в тренажерном зале, а затем – на газоне. Занятие продлилось около полутора часов.

    Напомним, матч «Уфа» – «Спартак» состоится 23 июля и начнется в 15:00 по московскому времени.

    Источник: ФК «Спартак»

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    19.07.2017 16:54
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3422

      FRZZ 19 июля 2017, 18:05

      Самедов все-таки нужен Спартаку, без него не идет игра.

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