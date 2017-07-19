Хави принял решение завершить карьеру

Полузащитник «Аль-Садд» Хави принял решения после окончания предстоящего сезона завершить свою профессиональную карьеру. В его планы входит перейти на тренерскую работу.

«Этот сезон будет последним в моей карьере. Я хотел бы стать тренером, но на это мне потребуется время. Я бы не хотел никого обманывать, я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому предстоит еще научиться.

Для меня главной идеей футбола заключается в постоянном контроле мяча. Сложно играть в футбол без мяча. Буду страдать и как тренер, если моя команда не будет его контролировать постоянно», – приводит слова Хави The Tactical Room.

37-летний футболист выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трижды выигрывав Кубок страны и четыре раза победив в Лиге чемпионов.