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    Хави принял решение завершить карьеру

    Полузащитник «Аль-Садд» Хави принял решения после окончания предстоящего сезона завершить свою профессиональную карьеру. В его планы входит перейти на тренерскую работу.

    «Этот сезон будет последним в моей карьере. Я хотел бы стать тренером, но на это мне потребуется время. Я бы не хотел никого обманывать, я понимаю специфику тренерской работы, но мне многому предстоит еще научиться.

    Для меня главной идеей футбола заключается в постоянном контроле мяча. Сложно играть в футбол без мяча. Буду страдать и как тренер, если моя команда не будет его контролировать постоянно», – приводит слова Хави The Tactical Room.

    37-летний футболист выступал за «Барселону» с 1998 по 2015 год, став за это время восьмикратным чемпионом Испании, трижды выигрывав Кубок страны и четыре раза победив в Лиге чемпионов.

    Источник: Бомбардир.ру

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    19.07.2017 09:46
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1303

      Павел Буре 19 июля 2017, 13:23

      В мае буде тренировать барсу.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7710

      mihail200606 19 июля 2017, 12:31

      Эээээххх, какие люди уходят..

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -186

      Protosser 19 июля 2017, 10:54

      Ждем тебя в Барсе!

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3254

      David_Fio 19 июля 2017, 10:45

      Минус еще одна легенда!

      1
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