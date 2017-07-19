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    Навас не хочет иметь Морату в соперниках

    Голкипер «Реала» Кейлор Навас верит, что нападающий команды Альваро Мората останется в Мадриде.

    «Каждый игрок «Реала» хотел бы, чтобы Мората остался в «Реале». Я бы не хотел видеть Морату в рядах своих соперников.

    В прошедшем сезоне он нам очень помог. Рассчитываю, что Альваро продолжит играть в «Реале», – заявил Навас.

    Известно, что на Морату претендует несколько больших клубов, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как сообщают различные источники, форвард по-прежнему намерен покинуть сливочных этим летом. Интересно то, что жена Мораты Алиса – итальянка, и хочет переехать в Милан уже в этом году.

    Источник: Marca

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    19.07.2017 08:43
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