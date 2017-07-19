Навас не хочет иметь Морату в соперниках

Голкипер «Реала» Кейлор Навас верит, что нападающий команды Альваро Мората останется в Мадриде.

«Каждый игрок «Реала» хотел бы, чтобы Мората остался в «Реале». Я бы не хотел видеть Морату в рядах своих соперников.

В прошедшем сезоне он нам очень помог. Рассчитываю, что Альваро продолжит играть в «Реале», – заявил Навас.

Известно, что на Морату претендует несколько больших клубов, в числе которых «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Как сообщают различные источники, форвард по-прежнему намерен покинуть сливочных этим летом. Интересно то, что жена Мораты Алиса – итальянка, и хочет переехать в Милан уже в этом году.