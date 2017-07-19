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    Хохлов: «Канунников? Подойдет «Спартаку» разве что для глубины состава»

    Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов не согласен с тем, что с нынешним составом «Спартак» не сможет удачно выступить в Лиге чемпионов.

    По итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России, получив путевку в групповой этап ЛЧ.

    – Не согласен! Команда хорошо укомплектована. Особенно в атаке, где у Карреры большой выбор. Для выхода в плей-офф этого вполне достаточно. Если же у «Спартака» в Лиге чемпионов задача пройти как можно дальше, усиление, конечно, потребуется.

    – Канунников – это усиление?

    – Разве что для глубины состава. Он универсал, играет и в центре, и на фланге. Но Промесу, Зе Луишу и Луизу Адриану в мастерстве уступает.

    – А Нойштедтер нужен?

    – Я не видел его игр за «Фенербахче». В матчах за сборную России совершенно не впечатлил. В обороне у «Спартака» есть ребята посильнее.

    – Нойштедтер тоже универсал. Способен и в центре полузащиты сыграть.

    – Если рассматривать его как альтернативу травмированному Зобнину, то не равноценная замена, мягко говоря. Второго Зобнина в «Спартаке» сейчас нет, и это действительно проблема. Рома – боец, трудяга, в каждом матче проделывал гигантский объем работы.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 08:16
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +2269

      dyema 19 июля 2017, 17:40

      Значит на лавку, а жаль.....

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      Рейтинг: +7038

      Диктор 19 июля 2017, 14:35

      Лучше купили бы форварда Динамо-вот думаю ценное приобретение было бы.

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