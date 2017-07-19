Хохлов: «Канунников? Подойдет «Спартаку» разве что для глубины состава»

Бывший полузащитник сборной России Дмитрий Хохлов не согласен с тем, что с нынешним составом «Спартак» не сможет удачно выступить в Лиге чемпионов.

По итогам прошлого сезона московский клуб впервые с 2001 года стал чемпионом России, получив путевку в групповой этап ЛЧ.

– Не согласен! Команда хорошо укомплектована. Особенно в атаке, где у Карреры большой выбор. Для выхода в плей-офф этого вполне достаточно. Если же у «Спартака» в Лиге чемпионов задача пройти как можно дальше, усиление, конечно, потребуется.

– Канунников – это усиление?

– Разве что для глубины состава. Он универсал, играет и в центре, и на фланге. Но Промесу, Зе Луишу и Луизу Адриану в мастерстве уступает.

– А Нойштедтер нужен?

– Я не видел его игр за «Фенербахче». В матчах за сборную России совершенно не впечатлил. В обороне у «Спартака» есть ребята посильнее.

– Нойштедтер тоже универсал. Способен и в центре полузащиты сыграть.

– Если рассматривать его как альтернативу травмированному Зобнину, то не равноценная замена, мягко говоря. Второго Зобнина в «Спартаке» сейчас нет, и это действительно проблема. Рома – боец, трудяга, в каждом матче проделывал гигантский объем работы.