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    Романцев: «Все шло к голу Ташаева»

    Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал об ошибках, которые допустили красно-белые во втором тайме матча с «Динамо», который закончился со счетом 2:2. Он добавил, что последний гол бело-голубых выглядел логичным.

    – Каррера выпустил Попова, чтобы вернуть контроль над серединой поля?

    – И для этого тоже. И потом, болгарин умеет придержать мяч, что заставляет соперника двигаться вхолостую. К тому же, похоже, Луис Адриано получил повреждение руки. Во втором тайме спартаковцы наделали столько необъяснимых ошибок, что их хватило бы на несколько матчей.

    – Быть может, совершать их заставил напор «Динамо»?

    – Так и есть. А к концу матча у ворот Реброва стало совсем жарко. Не попади за восемь минут до конца в штрафной, после удара Вандерсона, мяч в Комбарова, и счет стал бы равным. А уж как потом промахнулся, почти из вратарской, Ионов, объяснить невозможно.

    – Выходит, гол Ташаева на 92-й минуте логичен?

    – К сожалению, все к этому и шло.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    19.07.2017 06:12
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