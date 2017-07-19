Романцев: «Все шло к голу Ташаева»

Бывший главный тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал об ошибках, которые допустили красно-белые во втором тайме матча с «Динамо», который закончился со счетом 2:2. Он добавил, что последний гол бело-голубых выглядел логичным.

– Каррера выпустил Попова, чтобы вернуть контроль над серединой поля?

– И для этого тоже. И потом, болгарин умеет придержать мяч, что заставляет соперника двигаться вхолостую. К тому же, похоже, Луис Адриано получил повреждение руки. Во втором тайме спартаковцы наделали столько необъяснимых ошибок, что их хватило бы на несколько матчей.

– Быть может, совершать их заставил напор «Динамо»?

– Так и есть. А к концу матча у ворот Реброва стало совсем жарко. Не попади за восемь минут до конца в штрафной, после удара Вандерсона, мяч в Комбарова, и счет стал бы равным. А уж как потом промахнулся, почти из вратарской, Ионов, объяснить невозможно.

– Выходит, гол Ташаева на 92-й минуте логичен?

– К сожалению, все к этому и шло.