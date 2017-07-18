«Вест Хэм» арендовал Харта

«Вест Хэм Юнайтед» объявил об аренде голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Игрок сборной Англии проведет сезон в лондонском клубе, после чего «молотобойцы» смогут активировать функцию выкупа, прописанную в арендном соглашении.

В августе 2016 года Харт был арендован «Торино». На счету 30-летнего англичанина 38 матчей за итальянский клуб. По ходу сезона туринцы сообщили о том, что не смогут выкупить вратаря. Харт официально вернулся в «Сити» 30 июня. По распространенной версии, он не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.