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    «Вест Хэм» арендовал Харта

    «Вест Хэм Юнайтед» объявил об аренде голкипера «Манчестер Сити» Джо Харта. Игрок сборной Англии проведет сезон в лондонском клубе, после чего «молотобойцы» смогут активировать функцию выкупа, прописанную в арендном соглашении.

    В августе 2016 года Харт был арендован «Торино». На счету 30-летнего англичанина 38 матчей за итальянский клуб. По ходу сезона туринцы сообщили о том, что не смогут выкупить вратаря. Харт официально вернулся в «Сити» 30 июня. По распространенной версии, он не входит в планы главного тренера Хосепа Гвардиолы.

    Источник: ФК «Вест Хэм»

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    18.07.2017 19:17
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +673

      life85 18 июля 2017, 19:38

      Вечная проблема Англии - нет нормальных вратарей !!!

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