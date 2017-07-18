Погребняк: «Я здоров и готов выйти на поле в матче со «Спартаком»

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал предстоящий матч первого тура РФПЛ со «Спартаком». Также игрок подчеркнул, что не испытывает никаких проблем со здоровьем и готов выйти на поле в дерби.

Поединок состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Со здоровьем все в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил – а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят.

Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны – все это будет нам на руку. Возьмем командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко – однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семерке», – сказал Погребняк.