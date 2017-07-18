Погребняк: «Я здоров и готов выйти на поле в матче со «Спартаком»

Да нет, ты теперь со скамейкой друзья "не разлей вода", досиживай уж сезон...
Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал предстоящий матч первого тура РФПЛ со «Спартаком». Также игрок подчеркнул, что не испытывает никаких проблем со здоровьем и готов выйти на поле в дерби.
Поединок состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
«Со здоровьем все в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил – а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят.
Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны – все это будет нам на руку. Возьмем командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко – однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семерке», – сказал Погребняк.