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    Погребняк: «Я здоров и готов выйти на поле в матче со «Спартаком»

    Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал предстоящий матч первого тура РФПЛ со «Спартаком». Также игрок подчеркнул, что не испытывает никаких проблем со здоровьем и готов выйти на поле в дерби.

    Поединок состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

    «Со здоровьем все в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил – а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят.

    Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны – все это будет нам на руку. Возьмем командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко – однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семерке», – сказал Погребняк.

    Источник: Чемпионат.ком

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    18.07.2017 17:36
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +17971

      арейская 19 июля 2017, 03:17

      Да нет, ты теперь со скамейкой друзья "не разлей вода", досиживай уж сезон...

      0
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 20:41

      Лично я уверен,что тебя не выпустят-отстрелял ты свое.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +70526

      insider_retro 18 июля 2017, 18:45

      Всегда здоров, всегда готов и почти всегда не попадает в состав.... Может и выпустят, может и попадёт в него мяч в о вратарской под нужным углом.... Но ведь туда ещё добежать надо... Потянет ли?.... Не тот Паша... Не на кураже!...

      2
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      Рейтинг: +1309

      Manilov 18 июля 2017, 18:40

      Спартак, запасайся топорами! Раскидистый дуб рубать придется.

      1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro > Manilov 18 июля 2017, 18:45

      Срубят аккуратненько, под самый корешок....

      0
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      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > insider_retro 18 июля 2017, 18:48

      Угу, так и вижу: 11 игроков Спартака взявшись за ручки водят хоровод вокруг поверженного о земь Павла и поют: "Срубили нашу елочку под самый корешок"

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Manilov 18 июля 2017, 19:21

      А чё я думал - он в Арарате, с кем перепутал?

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      Рейтинг: +1309

      Manilov > subbotaspartak 18 июля 2017, 19:23

      С Павлюченко , наверное.

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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 18 июля 2017, 18:35

      Выходи, подлый трус! ))))

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      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 18 июля 2017, 18:25

      Да от тебя толку ноль...впрочем нам это на руку

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      Рейтинг: +223

      Dinamo4emp 18 июля 2017, 18:00

      Нет спасибо. Лучше посиди

      2
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