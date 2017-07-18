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  • Погребняк: «Я здоров и готов выйти на поле в матче со «Спартаком»

Погребняк: «Я здоров и готов выйти на поле в матче со «Спартаком»

18 июля 2017, 17:36
11

Нападающий «Динамо» Павел Погребняк прокомментировал предстоящий матч первого тура РФПЛ со «Спартаком». Также игрок подчеркнул, что не испытывает никаких проблем со здоровьем и готов выйти на поле в дерби.

Поединок состоится сегодня и начнется в 19:30 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

«Со здоровьем все в порядке, готов сыграть со «Спартаком». Все мы прекрасно понимаем важность этого матча. Единственный мяч за «Динамо», кстати, я забил именно «Спартаку». Болельщики на недавней встрече напомнили мне про это. В моменте с голом Кокорин ударил, Ребров отбил – а я добил. По ходу матча вели 2:1, должны были доводить игру до победы, но из-за недопонимания в обороне проиграли, бездарно отдав концовку. Несмотря на тогдашнее поражение, я ожидал, что дальше будет легче. Но как сложился сезон, все прекрасно помнят.

Возможно, хорошо, что первый матч сезона у нас именно с красно-белыми. Эмоции, трибуны – все это будет нам на руку. Возьмем командной игрой, плюс у нас в составе отличные исполнители. Панченко – однозначно лучший игрок прошлого сезона, как по мнению болельщиков, так и по мнению игроков. Посмотрим, как он сможет проявить себя в лиге уровнем выше. Сам Кирилл на встрече с болельщиками заявил, что 15 голов за сезон будут для него хорошим результатом. Я бы сказал, что этот результат будет не просто хорошим, а отличным, учитывая, что большинство нападающих у нас забивают не больше 10. С 15 голами Панченко «Динамо» будет в первой семерке», – сказал Погребняк.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Динамо Спартак Погребняк Павел
Комментарии (11)
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Dinamo4emp
1500390017
Нет спасибо. Лучше посиди
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filosof sparty
1500391503
Да от тебя толку ноль...впрочем нам это на руку
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Супермачо
1500392120
Выходи, подлый трус! ))))
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Manilov
1500392423
Спартак, запасайся топорами! Раскидистый дуб рубать придется.
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insider_retro
1500392716
Всегда здоров, всегда готов и почти всегда не попадает в состав.... Может и выпустят, может и попадёт в него мяч в о вратарской под нужным углом.... Но ведь туда ещё добежать надо... Потянет ли?.... Не тот Паша... Не на кураже!...
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Диктор
1500399667
Лично я уверен,что тебя не выпустят-отстрелял ты свое.
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арейская
1500423471
Да нет, ты теперь со скамейкой друзья "не разлей вода", досиживай уж сезон...
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