Червиченко: «Канунников? Разве он забивал хотя бы десять мячей в Премьер-лиге?»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что Максиму Канунникову нет места в нынешнем составе красно-белых. Специалист не понимает, как этот футболист получает приглашения в разные команды, в том числе – в сборную России.

Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Спартак» хотел приобрести Канунникова за 1 миллион евро, но «Рубин» потребовал 6 миллионов.

«Спартак» сохранил костяк – это главное. Команда играет неплохо и держит уровень. Вряд ли, конечно, это получится, но место в тройке им обеспечено.

Промес – двигатель «Спартака». Если он покинет команду или получит травму, то даже все помогающие москвичам судьи не помогут компенсировать его потерю.

Канунников? Этот нападающий постоянно переходит из клуба в клуб, в сборную почему-то ездит на чемпионат мира, но разве он забивал хотя бы десять мячей в Премьер-лиге? И это в чемпионате, где играют «Томь», «Арсенал», которым можно «отгружать» по несколько мячей», – считает Червиченко.

В матче первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет во вторник, 18 июля, против «Динамо».