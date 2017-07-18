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    Червиченко: «Канунников? Разве он забивал хотя бы десять мячей в Премьер-лиге?»

    Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко уверен, что Максиму Канунникову нет места в нынешнем составе красно-белых. Специалист не понимает, как этот футболист получает приглашения в разные команды, в том числе – в сборную России.

    Напомним, ранее появилась информация, согласно которой «Спартак» хотел приобрести Канунникова за 1 миллион евро, но «Рубин» потребовал 6 миллионов.

    «Спартак» сохранил костяк – это главное. Команда играет неплохо и держит уровень. Вряд ли, конечно, это получится, но место в тройке им обеспечено.

    Промес – двигатель «Спартака». Если он покинет команду или получит травму, то даже все помогающие москвичам судьи не помогут компенсировать его потерю.

    Канунников? Этот нападающий постоянно переходит из клуба в клуб, в сборную почему-то ездит на чемпионат мира, но разве он забивал хотя бы десять мячей в Премьер-лиге? И это в чемпионате, где играют «Томь», «Арсенал», которым можно «отгружать» по несколько мячей», – считает Червиченко.

    В матче первого тура российской Премьер-лиги «Спартак» сыграет во вторник, 18 июля, против «Динамо».

    Источник: «Спорт день за днем»

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    18.07.2017 07:29
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1637

      anri1703 18 июля 2017, 16:36

      посмотрел рубин Краснодар вообще понять не могу на кой он спартаку да и так у них с напами хватает на мой взгляд Панченко и то лучше будет

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      Рейтинг: +1086

      SPARTAK 85 18 июля 2017, 08:11

      Какая же ты тв...рь. Хоть я и против Канунникова но сколькон забил голов (7) и сколько Кокорин (5) и у кого зарплата больше? И покажи игрока который условным томи арсеналу отгружал по несколько мячей? Тот же промес не отгружал, тот же Смолов нет. Сколько желчи у тебя.

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