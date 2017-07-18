Пирес: «Лема, которого хочет купить «Арсенал», в футболе умеет все»

Конкуренция в середине поля будет сильная, если подпишут
Бывший футболист английского «Арсенала» Робер Пирес дал положительную характеристику полузащитнику «Монако» Тома Лема, которого очень хочет приобрести текущим летом клуб Арсена Венгера.
«Мне импонирует игра этого парня. Уже сейчас, в 21 год, он является одним из лучших французских футболистов. На поле Лема умеет все – в частности, выступать на разных позициях. Может забивать, может пасовать. Разноплановый игрок, коих не очень много», – сказал эксперт.
Пирес выступал за «канониров» с 2000 по 2006 годы и провел за них 189 матчей и забил 62 гола.