«Арсенал» увеличивает предложение «Монако» по Лема до 56 миллионов

Английский «Арсенал» продолжает работу по приобретению новых футболистов на французском рынке. Так, сейчас лондонцы активно пытаются подписать полузащитника «Монако» Тома Лема, за которого ранее были готовы отдать 45 миллионов евро. Однако теперь ситуация изменилась, и, чтобы убедить нынешних владельцев прав на футболиста, британцы планируют увеличить предложение на 11 миллионов.

Есть информация, что Лема также находится в сфере интересов «Ливерпуля».

В минувшем сезоне Лиги 1 футболист провел 34 матча, забил девять голов и отдал десять результативных пасов. Его нынешнее соглашение с «Монако» действует еще три года – до 2020.