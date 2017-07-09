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    «Арсенал» увеличивает предложение «Монако» по Лема до 56 миллионов

    Английский «Арсенал» продолжает работу по приобретению новых футболистов на французском рынке. Так, сейчас лондонцы активно пытаются подписать полузащитника «Монако» Тома Лема, за которого ранее были готовы отдать 45 миллионов евро. Однако теперь ситуация изменилась, и, чтобы убедить нынешних владельцев прав на футболиста, британцы планируют увеличить предложение на 11 миллионов.

    Есть информация, что Лема также находится в сфере интересов «Ливерпуля».

    В минувшем сезоне Лиги 1 футболист провел 34 матча, забил девять голов и отдал десять результативных пасов. Его нынешнее соглашение с «Монако» действует еще три года – до 2020.

    Источник: Daily Mail

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    09.07.2017 17:41
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +24829

      dok66 9 июля 2017, 19:05

      Фантомас , то биш, Венгер разбушевался ! К чему бы это ? В 100 лямов уже не вписывается ...

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    • ...
      Рейтинг: +1241

      ARSteven89 9 июля 2017, 18:33

      Французские пишущие издания официально подтверждали правильность произношения фамилии футболиста - ЛемаР (Thomas Lemar), "R" на конце данной фамилии читается и пишется...

      1
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    • ...
      Рейтинг: +498

      ФК_Полоцк 9 июля 2017, 17:43

      Ну и ценник, Арсен осатанел совсем...

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