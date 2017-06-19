«Ливерпуль» обратил внимание на Лема

Полузащитник «Монако» Тома Лема продолжает находиться в центре внимания нескольких серьезных европейски клубов этим летом, сообщает TF1. Ранее сообщалось об интересе к 21-летнему футболисту сборной Франции со стороны «Арсенала», «Тоттенхэма» и «Ювентуса». Теперь к этому списку добавился и «Ливерпуль».

Действующий контракт Лемара с «Монако» рассчитан до 2020 года. Его рыночная стоимость оценивается в 24 миллиона евро.

В прошедшем сезоне хавбек провел 34 игры во французской Лиге 1. Он забил девять голов, а также 12 раз ассистировал партнерам.