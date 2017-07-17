Дзаккардо предлагает свои услуги посредством социальной сети

Некогда защитник сборной Италии и «Милана» Кристиан Дзаккардо расторг контракт с клубом «Виченца» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Для поиска нового места работы футболист задействовал социальную сеть LinkedIn, где разместил следующий пост.

«Сейчас я без клуба, но все еще в хорошей форме и хочу играть на профессиональном уровне. Кто может взять меня на контракт в команду?» – написал Дзаккардо.

Защитник вместе со сборной выиграл в 2006 году чемпионат мира в Германии, а больше всего игр на клубном уровне в период с 2004 по 2008 годы провел за «Палермо» – 142.