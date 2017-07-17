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    Дзаккардо предлагает свои услуги посредством социальной сети

    Некогда защитник сборной Италии и «Милана» Кристиан Дзаккардо расторг контракт с клубом «Виченца» и сейчас пребывает в статусе свободного агента. Для поиска нового места работы футболист задействовал социальную сеть LinkedIn, где разместил следующий пост.

    «Сейчас я без клуба, но все еще в хорошей форме и хочу играть на профессиональном уровне. Кто может взять меня на контракт в команду?» – написал Дзаккардо.

    Защитник вместе со сборной выиграл в 2006 году чемпионат мира в Германии, а больше всего игр на клубном уровне в период с 2004 по 2008 годы провел за «Палермо» – 142.

    Источник: Football Italia

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    17.07.2017 23:08
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +33

      HACKERMAN 18 июля 2017, 01:28

      такс,такс,такс,Ахмат еще молчит ?

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