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    Самедов хочет обыграть в Лиге чемпионов «Челси»

    Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где его команда примет участие осенью.

    «Ожидания от Лиги чемпионов большие. Мы проверим себя на уровне лучших клубов Европы. Это большой праздник как для клуба, так и для наших болельщиков. Задачи на турнир пока не говорили. Мы еще не знаем, кто попадется по группе.

    Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Английский клуб? Не стоит смотреть на статистику противостояния «Спартака» с английскими командами в 90-е годы. Хотелось бы обыграть условный «Челси». Но и «Манчестер Юнайтед» будет хорошо по группе», – сказал Самедов.

    Добавим, что «Челси» и «Спартак» находятся в одной корзине при жеребьевке, поэтому раньше плей-офф друг с другом не сыграют.

    Источник: Спорт FM

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    17.07.2017 22:27
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    Комментарии16
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 20 июля 2017, 19:51

      Аристократы с новым составом,от вас камня на камне не оставит,сплюнь!)

      2
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      Рейтинг: +4845

      neveldomha 18 июля 2017, 13:25

      Это для Челси, ф/к Спартак очень и очень условный соперник.

      2
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 18 июля 2017, 08:30

      Да хотя бы не опозорились и выступили достойно, это уже будет плюс.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 18 июля 2017, 08:04

      Ах, Саша, знал бы ты мои фантазии! И скромней гораздо, а все равно, зараза, не сбываются.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +3795

      serppion 18 июля 2017, 07:56

      Имела муха зуб не крокодила.
      Но, крокодилу это не вредило.

      3
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      Рейтинг: +273

      Berikosha 18 июля 2017, 07:38

      приснилось)))

      3
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      Рейтинг: +383

      Docentusa 18 июля 2017, 07:15

      Не смеши меня)))

      3
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      Рейтинг: +891

      bolela_16 18 июля 2017, 07:01

      мечты, мечты (а давно вы об этом мечтать стали? Зазвездились, господа...)

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 18 июля 2017, 06:17

      Все может случиться.

      0
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      Рейтинг: +1557

      Mahone 18 июля 2017, 06:09

      А почему нет? Выиграем

      -3
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