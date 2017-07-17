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Самедов хочет обыграть в Лиге чемпионов «Челси»

17 июля 2017, 22:27
17

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где его команда примет участие осенью.

«Ожидания от Лиги чемпионов большие. Мы проверим себя на уровне лучших клубов Европы. Это большой праздник как для клуба, так и для наших болельщиков. Задачи на турнир пока не говорили. Мы еще не знаем, кто попадется по группе.

Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Английский клуб? Не стоит смотреть на статистику противостояния «Спартака» с английскими командами в 90-е годы. Хотелось бы обыграть условный «Челси». Но и «Манчестер Юнайтед» будет хорошо по группе», – сказал Самедов.

Добавим, что «Челси» и «Спартак» находятся в одной корзине при жеребьевке, поэтому раньше плей-офф друг с другом не сыграют.

Источник: Спорт FM
Россия. Премьер-лига Лига чемпионов Челси Спартак Самедов Александр
Комментарии (17)
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Mahone
1500347375
А почему нет? Выиграем
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Диктор
1500347872
Все может случиться.
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bolela_16
1500350469
мечты, мечты (а давно вы об этом мечтать стали? Зазвездились, господа...)
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Docentusa
1500351305
Не смеши меня)))
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Berikosha
1500352707
приснилось)))
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serppion
1500353811
Имела муха зуб не крокодила. Но, крокодилу это не вредило.
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Тамхар
1500354244
Ах, Саша, знал бы ты мои фантазии! И скромней гораздо, а все равно, зараза, не сбываются.
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Вадим 1972
1500355855
Да хотя бы не опозорились и выступили достойно, это уже будет плюс.
Ответить
neveldomha
1500373546
Это для Челси, ф/к Спартак очень и очень условный соперник.
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Pourport
1500569463
Аристократы с новым составом,от вас камня на камне не оставит,сплюнь!)
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