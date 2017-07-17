Самедов хочет обыграть в Лиге чемпионов «Челси»

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов поделился ожиданиями от группового этапа Лиги чемпионов, где его команда примет участие осенью.

«Ожидания от Лиги чемпионов большие. Мы проверим себя на уровне лучших клубов Европы. Это большой праздник как для клуба, так и для наших болельщиков. Задачи на турнир пока не говорили. Мы еще не знаем, кто попадется по группе.

Кого хочу в соперники? Обязательно будут два топ-клуба. Английский клуб? Не стоит смотреть на статистику противостояния «Спартака» с английскими командами в 90-е годы. Хотелось бы обыграть условный «Челси». Но и «Манчестер Юнайтед» будет хорошо по группе», – сказал Самедов.

Добавим, что «Челси» и «Спартак» находятся в одной корзине при жеребьевке, поэтому раньше плей-офф друг с другом не сыграют.