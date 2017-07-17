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  • «Коринтианс» отказался от продажи Араны, которого хочет приобрести ЦСКА

«Коринтианс» отказался от продажи Араны, которого хочет приобрести ЦСКА

17 июля 2017, 14:59
3

По информации Terra, защитник «Коринтианса» Гильерме Арана останется в клубе до окончания сезона в Бразилии. Об этом заявил спортивный директор «тимао» Флавио Адавто. По его словам, желающим приобрести 20 летнего игрока придется дождаться января 2018 года.

Напомним, по информации СМИ, на Арану претендует ЦСКА и предлагает за него «Коринтиансу» более 10 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А футболист провел 13 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

Источник: Бомбардир.ру
Бразилия. Серия А Россия. Премьер-лига ЦСКА Коринтианс
Комментарии (3)
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dok66
1500297056
А цена к январю может упасть ! Их проблемы !
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bset
1500302054
Ну вот и видно будет. Если удастся пробиться в ЛЧ и всерьез претендовать на чемпионство, тогда точно надо будет брать.
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GM
1500312880
Попиарились ребята, теперь решили, что достаточно.
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