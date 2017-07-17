«Коринтианс» отказался от продажи Араны, которого хочет приобрести ЦСКА

По информации Terra, защитник «Коринтианса» Гильерме Арана останется в клубе до окончания сезона в Бразилии. Об этом заявил спортивный директор «тимао» Флавио Адавто. По его словам, желающим приобрести 20 летнего игрока придется дождаться января 2018 года.

Напомним, по информации СМИ, на Арану претендует ЦСКА и предлагает за него «Коринтиансу» более 10 миллионов евро.

В нынешнем розыгрыше Серии А футболист провел 13 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.