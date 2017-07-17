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    «Коринтианс» отказался от продажи Араны, которого хочет приобрести ЦСКА

    По информации Terra, защитник «Коринтианса» Гильерме Арана останется в клубе до окончания сезона в Бразилии. Об этом заявил спортивный директор «тимао» Флавио Адавто. По его словам, желающим приобрести 20 летнего игрока придется дождаться января 2018 года.

    Напомним, по информации СМИ, на Арану претендует ЦСКА и предлагает за него «Коринтиансу» более 10 миллионов евро.

    В нынешнем розыгрыше Серии А футболист провел 13 матчей, забив один гол и сделав две результативные передачи.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.07.2017 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1481

      GM 17 июля 2017, 20:34

      Попиарились ребята, теперь решили, что достаточно.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 17 июля 2017, 17:34

      Ну вот и видно будет. Если удастся пробиться в ЛЧ и всерьез претендовать на чемпионство, тогда точно надо будет брать.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 17 июля 2017, 16:10

      А цена к январю может упасть ! Их проблемы !

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