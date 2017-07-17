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Рейнгольд против покупки Канунникова «Спартаком»

17 июля 2017, 11:05
29

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался против приглашения в стан красно-белых Максима Канунникова. По его словам, места в команде ему нет.

«Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов.

Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива», – заявил ветеран.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» предлагает Канунникову трехлетний контракт. Сам футболист пока отказывается комментировать данный трансфер.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Спартак Канунников Максим Рейнгольд Валерий
Комментарии (29)
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Aleksandr_1986_Spb_
1500279178
Отчасти с ним согласен. Но в условиях лимита может и неплохо взять - какой-то уровень у него есть, может сыграть на нескольких позициях и не стар ещё. В общем если Каррере нужен можно и взять.
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Дядя Серёжа
1500280271
А я против перехода Роналду в МЮ. Против и всё. Я думаю - меня послушают.
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nik55
1500280348
Не нам судить нужен -не нужен , если подпишут значит тренер видит его потенциал
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Бриг
1500284680
Спартаку сгодится, а в Зенит - ни в коем случае. Уже пробовали.
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Одинокий волк Маквейд
1500285778
Я тоже ничего особенного в нем не вижу, но я не считаю себя выдающимся селекционером, так что Массимо виднее.
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Сибирь за Спартак
1500285990
Как говорится, ну а что, а вдруг.
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Svoysvoemubrat
1500286562
Медведь за два кусочка сахара в цирке на велике ездит. И его Массимо натаскает, хотя с головой у него проблемы, но здоровья, похоже, вагон.
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sochi-2013
1500286589
Вы купили новые сапоги, Вера? — Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится? — Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё. — Значит, хорошие сапоги, надо брать.
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docndoc
1500291742
Не особо замечал его раньше, да и в игре с Краснодаром не впечатлил... Носится, как угорелый, а толку нет: ни в завершении, ни в толковом пасе
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paracetamol
1500297162
Да он в свинарник и не пойдет. Вся шумиха, чтобы улучшить его контракт с Рубином. Уже какой-то дополнительный договор появился.
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