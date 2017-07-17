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    Рейнгольд против покупки Канунникова «Спартаком»

    Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался против приглашения в стан красно-белых Максима Канунникова. По его словам, места в команде ему нет.

    «Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов.

    Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива», – заявил ветеран.

    Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» предлагает Канунникову трехлетний контракт. Сам футболист пока отказывается комментировать данный трансфер.

    Источник: «Советский спорт»

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    17.07.2017 11:05
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +14077

      shinnik 17 июля 2017, 20:32

      Да просто Его бесит имя Максим...внуки ,наверное..
      А может с Галкиным ..чё-как..ассоциации..

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +17728

      paracetamol 17 июля 2017, 16:12

      Да он в свинарник и не пойдет. Вся шумиха, чтобы улучшить его контракт с Рубином. Уже какой-то дополнительный договор появился.

      -1
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      ...
      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > paracetamol 18 июля 2017, 10:20

      вариант..

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +364

      Smoking_dog 17 июля 2017, 16:01

      Я тоже против.считаю что свои воспитанники не хуже давыдов,или это уголёк жуниор сакала

      1
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      Рейтинг: +2439

      docndoc 17 июля 2017, 14:42

      Не особо замечал его раньше, да и в игре с Краснодаром не впечатлил... Носится, как угорелый, а толку нет: ни в завершении, ни в толковом пасе

      3
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      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 17 июля 2017, 13:33

      Макс,кого ты больше всего не навидешб ?
      - Падлу одну,зовут Валера Рейнгольд

      0
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    • ...
      Рейтинг: +6910

      sochi-2013 17 июля 2017, 13:16

      Вы купили новые сапоги, Вера?
      — Да вот ещё не решила, Людмила Прокофьевна. Вам нравится?
      — Очень вызывающие. Я бы такие не взяла. А на вашем месте интересовалась бы сапогами не во время работы, а после неё.
      — Значит, хорошие сапоги, надо брать.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 17 июля 2017, 13:16

      Медведь за два кусочка сахара в цирке на велике ездит. И его Массимо натаскает, хотя с головой у него проблемы, но здоровья, похоже, вагон.

      5
      Ответить
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      Рейтинг: +57650

      Chernyi Lis > Svoysvoemubrat 17 июля 2017, 13:34

      пусть берут хоть бесплатно..бегает только бестолку..как ненавижу его..

      1
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 13:11

      Алё на носу домашний ЧМ! Наших футболёров надо готовить как на войну! А Рейнгольд видите ли не хочет чего-то там! Опять южноамериканцев покупать и гробить сборную ???

      0
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      Рейтинг: +6309

      порт 17 июля 2017, 13:09

      Баба яга против?

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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 17 июля 2017, 13:06

      Как говорится, ну а что, а вдруг.

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