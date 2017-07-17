Рейнгольд против покупки Канунникова «Спартаком»

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд высказался против приглашения в стан красно-белых Максима Канунникова. По его словам, места в команде ему нет.

«Почему я против перехода Канунникова в «Спартак»? На какую позицию вообще брать Канунникова? Все позиции укомплектованы. Куда девать Самедова? А Зобнина, когда он вернется в строй? И еще в запасе есть ребята – Мельгарехо и Попов.

Поэтому такие покупки я не понимаю. Это даже не караульное приобретение. Какое место приготовили Канунникову? Тем более что он – игрок не такого высокого класса, а закончиться все может развалом коллективных действий и брожением внутри коллектива», – заявил ветеран.

Напомним, ранее появилась информация, что «Спартак» предлагает Канунникову трехлетний контракт. Сам футболист пока отказывается комментировать данный трансфер.