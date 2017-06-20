Источник: контракт Канунникова со «Спартаком» будет рассчитан на три года

Нападающий «Рубина» Максим Канунников близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 25-летний россиянин подпишет с московским клубом контракт, рассчитанный на три года.

Условия трансфера не сообщается, но отмечается, что красно-белые выплатят за переход игрока сумму, прописанную в контракте в качестве отступных.

В прошедшем сезоне Канунников провел за «Рубин» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.