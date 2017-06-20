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    Источник: контракт Канунникова со «Спартаком» будет рассчитан на три года

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников близок к переходу в «Спартак». По информации источника, 25-летний россиянин подпишет с московским клубом контракт, рассчитанный на три года.

    Условия трансфера не сообщается, но отмечается, что красно-белые выплатят за переход игрока сумму, прописанную в контракте в качестве отступных.

    В прошедшем сезоне Канунников провел за «Рубин» в РФПЛ 20 матчей, в которых забил семь голов и сделал одну результативную передачу.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.06.2017 00:01
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 20 июня 2017, 13:23

      А вроде давно говорил, что в спартак ни ногой...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 20 июня 2017, 07:47

      Непонятка-но будем смотреть как приживется и возможно и проявит себя.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +382

      лёха72 20 июня 2017, 06:47

      нормальное усиление

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +563

      tank219 20 июня 2017, 05:30

      Что-то Каррера в нем увидел. По мне таких десяток на дюжину

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +23141

      TAGANROG 161 20 июня 2017, 01:09

      Парень загадка,на место кого только его берут?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5059

      filosof sparty 20 июня 2017, 00:21

      Ну что же?.. Будем посмотреть, я и насчёт Зобнина изначально был полон пессимизма

      3
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    • ...
      Рейтинг: +5904

      mialkov 20 июня 2017, 00:15

      Ну что ж, успехов и удачи!

      1
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      Рейтинг: +581

      Робинзон 20 июня 2017, 00:06

      трудяга
      мощный
      хороший игрок
      .

      0
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