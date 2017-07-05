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  • Канунников: «Переход в «Спартак»? На данный момент я игрок «Рубина»

Канунников: «Переход в «Спартак»? На данный момент я игрок «Рубина»

5 июля 2017, 13:28
10

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин подпишет этим летом с красно-белыми контракт на три года.

– Где вы начнете сезон? Правда, что «Спартак» выходил на вас с предложением?

– Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении «Рубина». На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем Бердыевым.

В прошедшем сезоне чемпионата России Канунников провел 20 матчей, в которых записал на свой счет семь голов.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Рубин Спартак Канунников Максим
Комментарии (10)
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FaTeK1945ru
1499251590
...не понятно,то Канунников перешёл в Спартак,то он тренеруется с Рубином и ему нравится Бердыев---- деятели от Бомбардира,вы определитесь уж!!! Надоело вашу чепуху читать и призовите к ответу врунов!!!
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Одинокий волк Маквейд
1499253797
Даром не нужен.
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Сибирь за Спартак
1499254192
На КК был одним из худших. Бестолков и суетлив, Мельгарехо лучше.
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Svoysvoemubrat
1499254644
Вот и оставайся там где нравится.
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zigbert
1499255207
Большой беды не вижу если Канунников не перейдет в Спартак.
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Диктор
1499259454
Нравиться так и оставайся.
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OfaZavr
1499268234
Ну и замечательно. Мы кого-нибудь получше купим.
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compka
1499289597
Два Максима в Рубине и оба выйдут на максимум
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rubinovyi2
1499315260
Глядишь хоть в Рубине Бекеич из тебя игрока слепит.)
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