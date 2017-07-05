Канунников: «Переход в «Спартак»? На данный момент я игрок «Рубина»

Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак».

Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин подпишет этим летом с красно-белыми контракт на три года.

– Где вы начнете сезон? Правда, что «Спартак» выходил на вас с предложением?

– Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении «Рубина». На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем Бердыевым.

В прошедшем сезоне чемпионата России Канунников провел 20 матчей, в которых записал на свой счет семь голов.