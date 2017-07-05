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    Канунников: «Переход в «Спартак»? На данный момент я игрок «Рубина»

    Нападающий «Рубина» Максим Канунников прокомментировал информацию о своем возможном переходе в «Спартак».

    Ранее сообщалось, что 25-летний россиянин подпишет этим летом с красно-белыми контракт на три года.

    – Где вы начнете сезон? Правда, что «Спартак» выходил на вас с предложением?

    – Могу сказать одно. Я уже пятый день нахожусь в Австрии в расположении «Рубина». На данный момент я игрок казанской команды. Сейчас это то, что нужно знать всем. Мне очень нравится работать с Курбаном Бекиевичем Бердыевым.

    В прошедшем сезоне чемпионата России Канунников провел 20 матчей, в которых записал на свой счет семь голов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    05.07.2017 13:28
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +847

      rubinovyi2 6 июля 2017, 07:27

      Глядишь хоть в Рубине Бекеич из тебя игрока слепит.)

      0
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      Рейтинг: +1297

      compka 6 июля 2017, 00:19

      Два Максима в Рубине и оба выйдут на максимум

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 5 июля 2017, 18:23

      Ну и замечательно. Мы кого-нибудь получше купим.

      3
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      Рейтинг: +7038

      Диктор 5 июля 2017, 15:57

      Нравиться так и оставайся.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +100684

      zigbert 5 июля 2017, 14:46

      Большой беды не вижу если Канунников не перейдет в Спартак.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat 5 июля 2017, 14:37

      Вот и оставайся там где нравится.

      7
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      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 5 июля 2017, 14:29

      На КК был одним из худших. Бестолков и суетлив, Мельгарехо лучше.

      7
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      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 5 июля 2017, 14:23

      Даром не нужен.

      7
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      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru 5 июля 2017, 13:46

      ...не понятно,то Канунников перешёл в Спартак,то он тренеруется с Рубином и ему нравится Бердыев---- деятели от Бомбардира,вы определитесь уж!!! Надоело вашу чепуху читать и призовите к ответу врунов!!!

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      Рейтинг: +51

      "Пахрей91" > FaTeK1945ru 5 июля 2017, 14:14

      FaTeK1945ru, да какая разница с кем он тренируется: лето - время слухов! Просто на КК было видно, что он очень "тяжелый"!!! Дело в физической форме, да! Но глядя на то, что наши "середняки" (коим в прошлом чемпионате и был "Рубин") за сезон проводят не больше 40 матчей, а игроки так выдохлись, то стоит думать, что пик формы "Канунниковых" - уровень среднего игрока! Я о перспективах развития наших клубов в Евро зоне и нашего футбола в целом! Печально! (Посмотрите, для примера на Видаля или того же Меделя из Чили)

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