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    Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Против «Зенита» сыграли очень достойно. Надо привыкнуть к РФПЛ»

    Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (0:2) в первом туре РФПЛ.

    «Ребята сыграли очень достойно, за такую команду не будет стыдно в сезоне. Мы играем в Премьер-лиге, здесь мастерство клубов несопоставимо с ФНЛ, а мастерство «Зенита», конечно, выше, чем у нас. Проигрывать всегда обидно, но не скажу, что это суперобидное поражение, просто ребятам надо привыкнуть к этой лиге и футболу, нужно время» – сказал Флегонтов.

    В рамках второго тура хабаровчане сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Матч состоится 24 июля.

    Источник: ТАСС

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    16.07.2017 15:56
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 16 июля 2017, 16:35

      Товарищ директор!.. Не растеряйте достигнутое, не радуйтесь приобретённому, привыкайте не к лиге, а к победам!!!... Амбиции и мотивация - вот что будут на вашей стороне первое время.... А дальше придётся терпеть...

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