Гендиректор «СКА-Хабаровска»: «Против «Зенита» сыграли очень достойно. Надо привыкнуть к РФПЛ»

Генеральный директор «СКА-Хабаровска» Олег Флегонтов поделился впечатлениями от матча против «Зенита» (0:2) в первом туре РФПЛ.

«Ребята сыграли очень достойно, за такую команду не будет стыдно в сезоне. Мы играем в Премьер-лиге, здесь мастерство клубов несопоставимо с ФНЛ, а мастерство «Зенита», конечно, выше, чем у нас. Проигрывать всегда обидно, но не скажу, что это суперобидное поражение, просто ребятам надо привыкнуть к этой лиге и футболу, нужно время» – сказал Флегонтов.

В рамках второго тура хабаровчане сыграют на выезде против тульского «Арсенала». Матч состоится 24 июля.