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  • Манчини – о голе Кузяева в Хабаровске: «Я знал, что Далер забьет»

Манчини – о голе Кузяева в Хабаровске: «Я знал, что Далер забьет»

16 июля 2017, 13:15
21

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0). Победу питерцам обеспечили точные удары Далера Кузяева и Александра Кокорина.

«Это был сложный матч. Победа далась нелегко. Соперник играл довольно хорошо. Сказался тяжелый перелет и многие составляющие. Я поздравляю ребят с победой, они выложились на полную. «СКА-Хабаровск» — очень крепкая команда, боролась до самого конца.

Чем была обусловлена замена Ерохина на Кузяева (после перерыва – прим. «Бомбардира»)? Потому что я знал, что он забьет», – сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

24-летний Кузяев отметился голом спустя шесть минут после выхода на поле за «Зенит» в официальном матче.

Почему новый «Зенит» – это круто

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига СКА-Хабаровск Зенит Кузяев Далер Манчини Роберто
Комментарии (21)
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nik55
1500199941
Манчини трепло---- что ты знал ?
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Tostao
1500201062
А зачем тогда Бздюбу выпускал? Знал, что не забьёт? ))
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Супермачо
1500201312
Начинает п...ть с самого начала. Знал он куриную сисю и то не всю.
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paracetamol
1500201326
Хорошая школа у Кузяева, питерская.
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Serjoga
1500201700
Ясновидящий! А чтобы он сказал, если бы Кузяев не забил? Пусть скажет кто будет чемпионом в этом сезоне!
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Тазит
1500206273
О как?! Это очень полезное качество для тренера, знать кто забьет... если, конечно, знать об еще на предматчевом интервью, а не на послематчевом...
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батог
1500207700
Зенит с победой! Сарсанию, Миллера, Фурсенко с классными покупками!
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ARTHUR19
1500209900
Роберто Манчини: - да я с детства болел за Кузяева
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BarStep
1500217406
Дааа..., господа спамовцы, а с чувством юмора у вас туговато однако. Злоба душит..., хотели порадоваться, а тут вот незадача... Ладно, проиграем еще... когда нибудь... может быть - оторветесь...
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