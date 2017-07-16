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    Манчини – о голе Кузяева в Хабаровске: «Я знал, что Далер забьет»

    Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0). Победу питерцам обеспечили точные удары Далера Кузяева и Александра Кокорина.

    «Это был сложный матч. Победа далась нелегко. Соперник играл довольно хорошо. Сказался тяжелый перелет и многие составляющие. Я поздравляю ребят с победой, они выложились на полную. «СКА-Хабаровск» — очень крепкая команда, боролась до самого конца.

    Чем была обусловлена замена Ерохина на Кузяева (после перерыва – прим. «Бомбардира»)? Потому что я знал, что он забьет», – сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

    24-летний Кузяев отметился голом спустя шесть минут после выхода на поле за «Зенит» в официальном матче.

    Почему новый «Зенит» – это круто

    Источник: Бомбардир.ру

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    16.07.2017 13:15
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +7816

      BarStep 16 июля 2017, 18:03

      Дааа..., господа спамовцы, а с чувством юмора у вас туговато однако. Злоба душит..., хотели порадоваться, а тут вот незадача... Ладно, проиграем еще... когда нибудь... может быть - оторветесь...

      -1
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      Рейтинг: +255

      aleksander > BarStep 16 июля 2017, 21:58

      да не говори... спамовцы аж ссат кипятком то как мы усиливаемся а им хер))) в преддверии августовского дерби!! Зенит с Победой!!! Зенит Чемпион!!!

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо > BarStep 16 июля 2017, 22:04

      Тут никто из "спартачей" шутить и не собирался. Я при помощи образного выражения оценил треп вашего нового тренера. Куда нам до ваших Петросянов. У вас один бугагей Зенит Оле-Ола чего стоит. Образец блистательного юмора просто. Еще и в нике своем подчеркнул за какой клуб радеет. Чтобы никому другому слава не досталась.

      0
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      Рейтинг: +7816

      BarStep > Супермачо 16 июля 2017, 22:14

      Да я не про вас..., ты меня не понял...

      0
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      Рейтинг: +572

      ARTHUR19 16 июля 2017, 15:58

      Роберто Манчини: - да я с детства болел за Кузяева

      4
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      Рейтинг: +6913

      батог 16 июля 2017, 15:21

      Зенит с победой! Сарсанию, Миллера, Фурсенко с классными покупками!

      2
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 16 июля 2017, 14:57

      О как?! Это очень полезное качество для тренера, знать кто забьет... если, конечно, знать об еще на предматчевом интервью, а не на послематчевом...

      2
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga 16 июля 2017, 13:41

      Ясновидящий! А чтобы он сказал, если бы Кузяев не забил? Пусть скажет кто будет чемпионом в этом сезоне!

      0
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      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > Serjoga 16 июля 2017, 14:14

      Так они уже сказали,
      Что заранее во всех новых турнирах победы одержали.
      Это как долгосрочный договор по газу,
      Бабки получил, задвижку до отказа.
      Хабаровск молодец
      Для местных сердец.

      0
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 16 июля 2017, 13:35

      Хорошая школа у Кузяева, питерская.

      0
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 16 июля 2017, 13:35

      Начинает п...ть с самого начала. Знал он куриную сисю и то не всю.

      -1
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      Рейтинг: +1687

      Tostao 16 июля 2017, 13:31

      А зачем тогда Бздюбу выпускал? Знал, что не забьёт? ))

      0
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol > Tostao 16 июля 2017, 13:35

      Чтобы защитников от Кузяева уводил!

      3
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      Рейтинг: +8019

      nik55 16 июля 2017, 13:12

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Манчини трепло---- что ты знал ?

      -4
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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > nik55 16 июля 2017, 13:33

      Ты бы за собой следил.

      0
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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Prince_of_Dark 16 июля 2017, 13:48

      твое какое дело ?

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > nik55 16 июля 2017, 13:51

      и тыкай папе с мамой

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      Рейтинг: +122

      Prince_of_Dark > nik55 16 июля 2017, 18:44

      Печально всё, если возраст в анкете это правда.

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      Рейтинг: +255

      aleksander > nik55 16 июля 2017, 21:54

      епти особа не сказать не крикнуть... сэр,милорд или как к Вам обращаться бездарь???

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > Prince_of_Dark 17 июля 2017, 08:24

      Ужасно что ты такой умный

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      Рейтинг: +8019

      nik55 > aleksander 17 июля 2017, 08:26

      С блаженными не общаюсь

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