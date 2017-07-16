Манчини – о голе Кузяева в Хабаровске: «Я знал, что Далер забьет»

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини дал комментарий по матчу первого тура РФПЛ против «СКА-Хабаровска» (2:0). Победу питерцам обеспечили точные удары Далера Кузяева и Александра Кокорина.

«Это был сложный матч. Победа далась нелегко. Соперник играл довольно хорошо. Сказался тяжелый перелет и многие составляющие. Я поздравляю ребят с победой, они выложились на полную. «СКА-Хабаровск» — очень крепкая команда, боролась до самого конца.

Чем была обусловлена замена Ерохина на Кузяева (после перерыва – прим. «Бомбардира»)? Потому что я знал, что он забьет», – сказал итальянец в эфире телеканала «Наш футбол».

24-летний Кузяев отметился голом спустя шесть минут после выхода на поле за «Зенит» в официальном матче.

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