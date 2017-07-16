Ерохин: «У «Зенита» есть различные варианты ведения игры»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о подготовительной к сезону работе команды. Как отметил футболист, за счет тактики игрокам не приходится затрачивать лишних сил во время матчей.

«У тренера есть определенные задумки по поводу игры «Зенита», различные варианты, но раскрывать все детали сейчас не хотелось бы. Насколько нам удастся их реализовать – сезон покажет.

В первый день на сборе в Австрии у сборников была восстановительная тренировка, а потом работали по полной. Отпуск не длинный оказался – растерять форму невозможно было. Поэтому проблем не возникло.

Представьте себе – идет 95-я минута матча. Сил уже немного. Но благодаря тактике, которой занимались на тренировках, ты точно знаешь, какую позицию должен занимать. Держишь ее автоматически, а не тратишь последнюю энергию на то, чтобы думать: где тебе быть, куда бежать? Когда четко знаешь свой маневр и требования тренера на этот счет – так играть намного проще.

Мы будем выходить на каждый матч с мыслями о максимальном результате. Только своей игрой и делом сможем это подтвердить», – заявил Ерохин.

Сегодня «Зенит» в 1-м туре нового сезона ФПЛ в гостях проведет матч со «СКА-Хабаровском».