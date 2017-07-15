Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • «Барселона» предлагает «ПСЖ» 70 миллионов и Ракитича за Верратти

«Барселона» предлагает «ПСЖ» 70 миллионов и Ракитича за Верратти

15 июля 2017, 20:58
4

«Барселона» сделала очередное предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти. Каталонцы готовы заплатить за итальянца 70 миллионов евро и вдобавок к этому включить в сделку хавбека Ивана Ракитича.

Ранее президент парижан Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что не намерен отпускать 24-летнего игрока в стан сине-гранатовых. В свою очередь агент Верратти Донато Ди Кампли назвал футболиста узником руководителя «ПСЖ».

Сам же полузащитник, ранее открыто заявлявший, что хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, недавно принес извинения за всю эту историю клубу, своим партнерам по команде и болельщикам парижан.

Источник: Sport.es
Испания. Примера Франция. Лига 1 Барселона ПСЖ Ракитич Иван Верратти Марко
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Sarco999
1500141788
Жестко , считай миллионов 120 ..
Ответить
xLINDAx
1500141799
Верратти бы в Милан..эхх).
Ответить
levon_man
1500142269
Нда, серьезная заявка
Ответить
xLINDAx
1500142634
Всё снова перемешивается..вот кто-то мог предположить, что Вератти - это не ПСЖ, а Бонуччи не Юве, можно продолжить..деньги, скандалы, ТВ, Бомбардир..интриги, посетители сайта...кайфуйте просто).
Ответить
Главные новости
Роналду: «Наверное, это мой последний год в футболе»
17:51
«Можете заскринить»: агент Тюкавина сделал смелое заявление
17:45
2
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
6
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
5
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
13
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
12
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
23
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
69
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
19
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
20
Все новости
Все новости
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
4
Альварес извинился перед партнерами по «Атлетико» за желание перейти в «Барсу»
01:38
Российский футболист сыграл против «Челси»
Вчера, 18:32
2
Луис Энрике прокомментировал переход в «ПСЖ» автора золотого гола ЧМ-2026
Вчера, 16:16
ФотоАвтор золотого гола ЧМ-2026 стал одноклубником Сафонова в «ПСЖ»
Вчера, 12:16
3
«Барселона» сделала третье предложение по Родри
Вчера, 11:30
Фото«Атлетико» объявил о покупке чемпиона мира
Вчера, 10:16
1
«Эльче» из Примеры вернул экс-спартаковца
Вчера, 01:50
«Зениту» предложили экс-игрока «Барсы» Кессье
Вчера, 00:39
1
Фото«Зенит» отправил защитника в Барселону
14 августа
11
Касерес: «Мбаппе в Россию не приедет»
14 августа
2
В «Црвене Звезде» назначили нового тренера вместо Станковича
14 августа
Игрок «Зенита» прибыл в Барселону для завершения трансфера в местный клуб
14 августа
ВидеоЧемпион мира и обладатель «Золотого мяча» летает обычным лоукостером
14 августа
Зенитовец Дркушич перейдет не в ПАОК, а в клуб из Барселоны
14 августа
1
«Барселона» выбирает между тремя защитниками
14 августа
Фабрицио Романо анонсировал трансфер лучшего игрока финала ЧМ-2026
13 августа
ФотоИгрока сборной России сравнивают с Фредди Меркьюри
13 августа
4
ФотоСуперкомпьютер спрогнозировал следующего чемпиона Испании
13 августа
1
«Атлетико» купит защитника сборной Аргентины за 40 миллионов
13 августа
«Манчестер Сити» ответил «Барселоне» на новое предложение о трансфере Родри
13 августа
Фото«Реал» и «Барселона» показали третью форму на новый сезон
12 августа
Фото«Рома» приобрела защитника сборной Аргентины за 13+4 миллиона
12 августа
Фото«Челси» приобрел защитника из Ла Лиги за 19 миллионов
12 августа
«Барселона» предложила 60 миллионов за лучшего игрока ЧМ-2026
12 августа
Лаутаро Мартинес может перейти в «Барселону»
12 августа
2
«Челси» и «МЮ» приняли решения по защитнику, которого «Арсенал» оценил в 45 миллионов
12 августа
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+