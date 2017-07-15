«Барселона» предлагает «ПСЖ» 70 миллионов и Ракитича за Верратти

«Барселона» сделала очередное предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти. Каталонцы готовы заплатить за итальянца 70 миллионов евро и вдобавок к этому включить в сделку хавбека Ивана Ракитича.

Ранее президент парижан Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что не намерен отпускать 24-летнего игрока в стан сине-гранатовых. В свою очередь агент Верратти Донато Ди Кампли назвал футболиста узником руководителя «ПСЖ».

Сам же полузащитник, ранее открыто заявлявший, что хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, недавно принес извинения за всю эту историю клубу, своим партнерам по команде и болельщикам парижан.