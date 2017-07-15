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    «Барселона» предлагает «ПСЖ» 70 миллионов и Ракитича за Верратти

    «Барселона» сделала очередное предложение «ПСЖ» по трансферу полузащитника Марко Верратти. Каталонцы готовы заплатить за итальянца 70 миллионов евро и вдобавок к этому включить в сделку хавбека Ивана Ракитича.

    Ранее президент парижан Нассер Аль-Хелаифи подчеркнул, что не намерен отпускать 24-летнего игрока в стан сине-гранатовых. В свою очередь агент Верратти Донато Ди Кампли назвал футболиста узником руководителя «ПСЖ».

    Сам же полузащитник, ранее открыто заявлявший, что хочет продолжить карьеру в каталонском клубе, недавно принес извинения за всю эту историю клубу, своим партнерам по команде и болельщикам парижан.

    Источник: Sport.es

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    15.07.2017 20:58
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 21:17

      Всё снова перемешивается..вот кто-то мог предположить, что Вератти - это не ПСЖ, а Бонуччи не Юве, можно продолжить..деньги, скандалы, ТВ, Бомбардир..интриги, посетители сайта...кайфуйте просто).

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      Рейтинг: +571

      levon_man 15 июля 2017, 21:11

      Нда, серьезная заявка

      0
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 21:03

      Верратти бы в Милан..эхх).

      2
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      Рейтинг: +149

      Sarco999 15 июля 2017, 21:03

      Жестко , считай миллионов 120 ..

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