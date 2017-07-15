Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Новичок «Челси» Бакайоко – лидер по среднему количеству перехватов в ЛЧ-2016/17

    Сегодня «Челси» объявил о покупке полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

    Портал футбольной статистики Opta поделился показателями 22-летнего француза в прошлом сезоне Лиге чемпионов. За 700 сыгранных минут в матчах еврокубка Бакайоко совершил в среднем три перехвата из игру. Показатель является ведущим для всех игроков турнира. Напомним, команда Леонарду Жардима дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

    В минувшем сезоне Бакайоко забил два гола и отдал одну результативную передачу в 51 матче.

    Источник: Opta

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    15.07.2017 20:16
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +383

      Docentusa 16 июля 2017, 06:28

      И Конте рядом))))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2213

      Аристократ Олжик 16 июля 2017, 04:30

      Лидер по перехватам в АПЛ, и рядом с ним лидер по перехватам в ЛЧ, о чем еще можно мечтать?

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11