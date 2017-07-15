Новичок «Челси» Бакайоко – лидер по среднему количеству перехватов в ЛЧ-2016/17

Сегодня «Челси» объявил о покупке полузащитника «Монако» Тьему Бакайоко. Сумма сделки оценивается в 40 миллионов евро.

Портал футбольной статистики Opta поделился показателями 22-летнего француза в прошлом сезоне Лиге чемпионов. За 700 сыгранных минут в матчах еврокубка Бакайоко совершил в среднем три перехвата из игру. Показатель является ведущим для всех игроков турнира. Напомним, команда Леонарду Жардима дошла до полуфинала ЛЧ, где уступила «Ювентусу» с общим счетом 1:4.

В минувшем сезоне Бакайоко забил два гола и отдал одну результативную передачу в 51 матче.