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    Бакайоко стал игроком «Челси»

    «Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение рассчитано до июня 2022 года. Француз выбрал себе 14-й номер, под которым он выступал в составе монегасков.

    По информации СМИ, синие заплатят за 22-летнего игрока примерно 40 миллионов евро.

    В прошлом сезоне Бакайоко принял участие в 51-й встрече, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.

    Источник: ФК «Челси»

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    15.07.2017 18:48
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +44

      $CHELSEA$ 15 июля 2017, 22:55

      Челси чемпион!!! Осталось приобрести нападающего а лучше двух. И тогда все будет ок. Опять чемпион!!!!!!!!!!!

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 15 июля 2017, 19:41

      хорошее усиление, ещё бы успели Рубена Невиша из Порту взять было бы ещё лучше, непонятно зачем такой талант перешёл в Чемпионшип в Вулверхэмптон...

      -2
      Ответить
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 15 июля 2017, 19:18

      Он сделал это..йоу!)

      0
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