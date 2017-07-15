Бакайоко стал игроком «Челси»

«Челси» объявил о подписании контракта с полузащитником «Монако» Тьему Бакайоко. Соглашение рассчитано до июня 2022 года. Француз выбрал себе 14-й номер, под которым он выступал в составе монегасков.

По информации СМИ, синие заплатят за 22-летнего игрока примерно 40 миллионов евро.

В прошлом сезоне Бакайоко принял участие в 51-й встрече, записав на свой счет три гола и одну результативную передачу.