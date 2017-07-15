Ерохин: «Мог продлить контракт с «Ростовом», но решил перейти в «Зенит»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своем переходе в петербургский клуб из «Ростова».

Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на три года. За донской клуб футболист выступал с 2016 года.

– Насколько неожиданным для вас получился переход из «Ростова» в «Зенит»?

– Не могу сказать, что все произошло совсем уж стремительно. Поступило предложение, я его рассмотрел. Подумал и в итоге решил принять.

– Предложение от «Зенита» поступило по окончании сезона или еще по ходу прошлого?

– Когда чемпионат-2016/17 уже закончился.

– Насколько я понимаю, у вас с Дмитрием Полозом были на руках действующие контракты с «Ростовом», но вы имели право их аннулировать при наличии хорошего предложения. Не считаете, что это уникальная ситуация для нашего футбола?

– У меня ситуация была несколько иной. Мой контракт заканчивался 30 июня 2017 года, но его согласно соответствующей опции можно было продлить. Однако я решил ей не пользоваться по ряду причин.