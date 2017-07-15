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    Ерохин: «Мог продлить контракт с «Ростовом», но решил перейти в «Зенит»

    Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин рассказал о своем переходе в петербургский клуб из «Ростова».

    Контракт с 27-летним россиянином рассчитан на три года. За донской клуб футболист выступал с 2016 года.

    – Насколько неожиданным для вас получился переход из «Ростова» в «Зенит»?

    – Не могу сказать, что все произошло совсем уж стремительно. Поступило предложение, я его рассмотрел. Подумал и в итоге решил принять.

    – Предложение от «Зенита» поступило по окончании сезона или еще по ходу прошлого?

    – Когда чемпионат-2016/17 уже закончился.

    – Насколько я понимаю, у вас с Дмитрием Полозом были на руках действующие контракты с «Ростовом», но вы имели право их аннулировать при наличии хорошего предложения. Не считаете, что это уникальная ситуация для нашего футбола?

    – У меня ситуация была несколько иной. Мой контракт заканчивался 30 июня 2017 года, но его согласно соответствующей опции можно было продлить. Однако я решил ей не пользоваться по ряду причин.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    15.07.2017 14:51
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +17727

      paracetamol 15 июля 2017, 21:48

      От предложений Зенита никто не отказывался, кроме лохматого дурочка Дьякова, которого и в ФНЛ уже не берут.

      0
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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 июля 2017, 17:18

      Что тут сусолить - Зенит дал столько -сколько меня устроило- везде и все на бабках - и что это ворошить - пора уж привыкнуть заплатил бы Ростов остались бы - а то Евро да Лига - все это слова

      1
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx > ijgjr 15 июля 2017, 17:33

      Именно, но он сказал скромнее - "поступило - я рассмотрел"), нет бы как Витсель сказал как в Китай поехал - "от таких предложений не отказываются" - хоть мужиком, понятно зачем погнал.

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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:22

      За газовым баблом, всё понятно.

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