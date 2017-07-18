РФПЛ. «Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ, «Локомотив» встретится с «Арсеналом»

Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник, 18 июля, матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак». Во параллельном матче встретятся «Локомотив» и «Арсенал» в Москве.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

18 июля, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

18 июля, 19:30 по московскому времени

Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лео, 39.

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаборде; 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

Тосно (Ленинградская область) – Уфа (Уфа) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сысуев, 65.

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1

Голы: 1:0 – Димитров, 41; 1:1 – Гацкан, 60.