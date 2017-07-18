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РФПЛ. «Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ, «Локомотив» встретится с «Арсеналом»

18 июля 2017, 09:30
33

Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник, 18 июля, матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак». Во параллельном матче встретятся «Локомотив» и «Арсенал» в Москве.

Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

18 июля, 19:30 по московскому времени

Текстовая онлайн-трансляция

Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

18 июля, 19:30 по московскому времени

Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – Лео, 39.

Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

Голы: 0:1 – Лаборде; 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

Тосно (Ленинградская область) – Уфа (Уфа) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Сысуев, 65.

Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).

Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1

Голы: 1:0 – Димитров, 41; 1:1 – Гацкан, 60.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Урал Ростов ЦСКА Анжи Тосно Уфа СКА-Хабаровск Зенит Рубин Краснодар Ахмат Амкар-Пермь Динамо Спартак Локомотив Арсенал
Комментарии (33)
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Добрый Бобер
1500146931
ЦСКА в своём репертуаре - голову поднял - на пенальти!
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Михас007
1500191942
зенит чемпион
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turist82
1500192653
СКА сломайте дзюбе ногу и челюсть!
Ответить
gennadiy
1500224439
ЦСКА, с победой.Молодцы...
Ответить
сапёр75
1500228448
АМКАРушка,не поддавайся на провакации нового клуба,бородатый человек,наверняка купил Левникова
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Бугимен
1500229593
Победу Ахмат (Грозный) !!!
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slavа0508
1500236114
А что случилось с газонами на юге страны,,,у Анжи поле в ужасном состояние,,сегодня посмотрел и на Ахмат-арене,тоже поле не айс,,как то странно всегда в это время газоны были в прекрасном состояние
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DeutschlandUberAlles
1500238735
Ахрек, термат, терек Махмуд. Кишильбе кишильбе! Нохчо.
Ответить
BRO_football
1500365199
Молодёжку разгромили, настал черёд основной команды
Ответить
Diesel133
1500366955
жаль, хотел глянуть Динамо - Спартак, но матчи сегодня в одно время..
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