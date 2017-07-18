Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    РФПЛ. «Динамо» примет «Спартак» в первом матче после возвращения из ФНЛ, «Локомотив» встретится с «Арсеналом»

    Первый тур российской Премьер-лиги продолжится во вторник, 18 июля, матчем московского дерби. В подмосковных Химках будут встречаться «Динамо», вернувшийся в Премьер-лигу после года в ФНЛ, и прошлогодний чемпион страны «Спартак». Во параллельном матче встретятся «Локомотив» и «Арсенал» в Москве.

    Чемпионат России. РФПЛ. 1-й тур

    Динамо (Москва) – Спартак (Москва)

    18 июля, 19:30 по московскому времени

    Текстовая онлайн-трансляция

    Локомотив (Москва) – Арсенал (Тула)

    18 июля, 19:30 по московскому времени

    Ахмат (Грозный) – Амкар (Пермь) – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Лео, 39.

    Рубин (Казань) – Краснодар – 1:2 (0:2)

    Голы: 0:1 – Лаборде; 17; 0:2 – Лаборде, 33; 1:2 – Лестьенн, 72.

    СКА-Хабаровск – Зенит (Санкт-Петербург) – 0:2 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Кузяев, 52; 0:2 – Кокорин, 81.

    Тосно (Ленинградская область) – Уфа (Уфа) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Сысуев, 65.

    Анжи (Махачкала) – ЦСКА (Москва) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Васин, 21; 0:2 – Головин, 49; 1:2 – Маркелов, 64; 1:3 – Натхо, 79 (с пенальти).

    Урал (Екатеринбург) – Ростов (Ростов-на-Дону) – 1:1

    Голы: 1:0 – Димитров, 41; 1:1 – Гацкан, 60.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    18.07.2017 09:30
    Рекомендуем
    Комментарии31
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3484

      Diesel133 18 июля 2017, 11:35

      жаль, хотел глянуть Динамо - Спартак, но матчи сегодня в одно время..

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12101

      BRO_football 18 июля 2017, 11:06

      Молодёжку разгромили, настал черёд основной команды

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5452

      Дядя Серёжа 18 июля 2017, 10:42

      Лиха беда начало. Вперёд Спартак!.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      adekvat 18 июля 2017, 10:25

      Динамо не повезло.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +13957

      Shpion23 18 июля 2017, 10:08

      На несколько дерби больше нынче будет)

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11475

      alex1951 18 июля 2017, 09:51

      Не знаю чего ожидать от сегодняшнего Динамо,но полагаю,что сама игра
      будет захватывающей,как в старые добрые времена,
      В 60е,70е и 80е ,если играли Динамо-Спартак ,билетов было не достать!
      Пусть победит сильнейший,хотя душа с детства принадлежит Динамо!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +225

      dovakin 17 июля 2017, 14:19

      Судя по тому, что произвели ребрендинг, Ахмат нацелен купить все игры, чтобы попасть на 4 место в РФПЛ.

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 16 июля 2017, 23:58

      Ахрек, термат, терек Махмуд. Кишильбе кишильбе! Нохчо.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +160

      виктоша > DeutschlandUberAlles 17 июля 2017, 06:42

      И еще "Кергеду бамбарбия".

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +915

      спанчес > виктоша 18 июля 2017, 19:01

      курлы мурлы

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26775

      slavutiq70 16 июля 2017, 23:15

      А что случилось с газонами на юге страны,,,у Анжи поле в ужасном состояние,,сегодня посмотрел и на Ахмат-арене,тоже поле не айс,,как то странно всегда в это время газоны были в прекрасном состояние

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1893

      multiscan > slavutiq70 17 июля 2017, 13:29

      Все денежки, которые должны были пойти на приведение поля "Ахмат-Арены" в порядок угрохали на вчерашнюю супер-пупер показуху перед игрой "Ахмата"! Да и перед самой игрой потоптались не на шутку. Нам-то показали последние 10 минут этого шабаша, а что было до этого... Один громаднейший хор мальчиков- девочек певший гимны, потоптался там не хуже стада слонов. На поле в Каспийске могла повлиять погода...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2812

      Бугимен 16 июля 2017, 22:37

      ГОЛ!!! Ахмат повел !Лео Жаба 39'

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11