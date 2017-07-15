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    «Ювентус» опубликовал прощальное видео, посвященное Бонуччи

    Туринский «Ювентус» опубликовал прощальное видео, посвященное защитнику Леонардо Бонуччи. Напомним, 30-летний итальянец продолжит карьеру в «Милане».

    Ранее сообщалось, что футболист подпишет с новым клубом пятилетний контракт и будет зарабатывать 6,5 миллионов евро в год.

    Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов.

    За «Ювентус» Бонуччи выступал с 2010 года, став с командой пятикратным чемпионом Италии.

    Видео взято с официального канала «Ювентуса» на YouTube

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    Источник: YouTube

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    15.07.2017 12:23
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +1476

      sir_Alex 15 июля 2017, 15:45

      Макс неправ ИМХО.

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