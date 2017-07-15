«Ювентус» опубликовал прощальное видео, посвященное Бонуччи

Туринский «Ювентус» опубликовал прощальное видео, посвященное защитнику Леонардо Бонуччи. Напомним, 30-летний итальянец продолжит карьеру в «Милане».

Ранее сообщалось, что футболист подпишет с новым клубом пятилетний контракт и будет зарабатывать 6,5 миллионов евро в год.

Сумма возможной сделки оценивается в 50 миллионов.

За «Ювентус» Бонуччи выступал с 2010 года, став с командой пятикратным чемпионом Италии.

Видео взято с официального канала «Ювентуса» на YouTube

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