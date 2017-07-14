«Милан» поприветствовал Бонуччи, прибывшего в клубный офис

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком «Милана». Пресс-служба миланского клуба поприветствовала прибывшего в клубный офис 30-летнего итальянца соответствующим видео в социальной сети.

По неофициальной информации, контракт Бонуччи с «Миланом» будет рассчитан до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что туринский клуб намерен заработать на продаже футболиста не менее 50 миллионов евро.