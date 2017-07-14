«Милан» поприветствовал Бонуччи, прибывшего в клубный офис

Эта школа Интера
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком «Милана». Пресс-служба миланского клуба поприветствовала прибывшего в клубный офис 30-летнего итальянца соответствующим видео в социальной сети.
По неофициальной информации, контракт Бонуччи с «Миланом» будет рассчитан до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что туринский клуб намерен заработать на продаже футболиста не менее 50 миллионов евро.
@bonucci_leo19 at #CasaMilan pic.twitter.com/p4T1CufZK7— AC Milan (@acmilan) 14 июля 2017 г.