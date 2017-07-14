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    «Милан» поприветствовал Бонуччи, прибывшего в клубный офис

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи в ближайшее время станет игроком «Милана». Пресс-служба миланского клуба поприветствовала прибывшего в клубный офис 30-летнего итальянца соответствующим видео в социальной сети.

    По неофициальной информации, контракт Бонуччи с «Миланом» будет рассчитан до 2022 года, а его заработная плата в новой команде составит 6,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что туринский клуб намерен заработать на продаже футболиста не менее 50 миллионов евро.

    Источник: Twitter

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    14.07.2017 17:01
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +17

      Interneradzuri 14 июля 2017, 21:04

      Эта школа Интера

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +26

      babazo-72 14 июля 2017, 20:02

      ужас я в шоке

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1828

      Vladarg 14 июля 2017, 19:32

      Что скажет господин Маротта по этому поводу,очень интересно знать.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 июля 2017, 19:18

      В это так же невозможно поверить как бы то что Дель Пьеро перешёл бы в Интер. Просто без слов, я потерян, я растерян......

      0
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      ...
      Рейтинг: +34

      Moglover > Juve1897 14 июля 2017, 21:15

      держитесь, Други

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      Рейтинг: +500

      Juve1897 14 июля 2017, 19:17

      Мир сошёл с ума!!! Я просто в шоке, нет слов!!!

      0
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