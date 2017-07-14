Бонуччи подпишет с «Миланом» пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона в год

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Милан». По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал с красно-черными условия личного контракта.

Игрок сборной Италии подпишет с «россонери» пятилетний контракт, а его заработная плата в новой команде будет составлять 6,5 миллиона евро в год.

Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Бонуччи в «Милан» за 40 миллионов.