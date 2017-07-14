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    Бонуччи подпишет с «Миланом» пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона в год

    Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Милан». По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал с красно-черными условия личного контракта.

    Игрок сборной Италии подпишет с «россонери» пятилетний контракт, а его заработная плата в новой команде будет составлять 6,5 миллиона евро в год.

    Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Бонуччи в «Милан» за 40 миллионов.

    Источник: Gianlucadimarzio

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    14.07.2017 12:09
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +16

      milan161970 14 июля 2017, 13:30

      Я читал сейчас gazettа.it получать он будет 7,5 лямов плюс 2,5 бонусы на пять лет. Милан в обед вылетает в Китай без Сусо и Романьоли у обоих недолеченные травмы. Соса 15 июля вылетает , а Сильва 18 июля так что с Боруссией будут играть без него. У Бильи контракт до 2020 года скорее всего завтра медосмотр.

      4
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      Рейтинг: +59

      Nickey76 > milan161970 14 июля 2017, 13:43

      вот это я называю "информативность")
      спасибо,молодец)

      3
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      Рейтинг: +450

      Houston 14 июля 2017, 12:16

      Я думаю что его продажа связанна с его возрастом за столь солидные бабки. Либо сейчас продаваь за такие деньги, либо оставлять до конца карьеры или контракта

      0
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      Рейтинг: +57

      АнтонзаЮве > Houston 3 августа 2017, 20:06

      Всё очень противоречиво...В принципе Бон отдал лучшие годы Юве,который подметил его в Дженуа и вырастил его в профессионала экстракласса,и за это ему респект и уважуха...Возможна в Юве он уже теряет мотивацию...Для дальнейшего роста ему нужен новый вызов...По личным соображениям он отказался от других лиг...Да и денег надо заработать наперёд...Неизвестно что будет после карьеры футболиста...А из Де Шильо в своё время говорили может вырасти новый Мальдини...А Юве умеет выращивать профессионалов экстракласса...

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