Бонуччи подпишет с «Миланом» пятилетний контракт с зарплатой 6,5 миллиона в год

Я читал сейчас gazettа.it получать он будет 7,5 лямов плюс 2,5 бонусы на пять лет. Милан в обед вылетает в Китай без Сусо и Романьоли у обоих недолеченные травмы. Соса 15 июля вылетает , а Сильва 18 июля так что с Боруссией будут играть без него. У Бильи контракт до 2020 года скорее всего завтра медосмотр.
Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи близок к переходу в «Милан». По информации источника, 30-летний футболист уже согласовал с красно-черными условия личного контракта.
Игрок сборной Италии подпишет с «россонери» пятилетний контракт, а его заработная плата в новой команде будет составлять 6,5 миллиона евро в год.
Ранее сообщалось, что «Ювентус» готов продать Бонуччи в «Милан» за 40 миллионов.