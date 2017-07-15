Прядкин поддержал идею передачи телевизионных прав региональным каналам

Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает правильным решение о передаче телевизионных прав на трансляции матчей Премьер-лиги региональным телеканалам.

«Руководство РФПЛ не участвовало в переговорах насчет показа игр на региональных телеканалах между «Уфой», «Тосно» и «Матч ТВ». Очень рад, что клубы сумели договориться. Это цепочка, по которой могут проследовать и другие каналы.

Телевидение очень здорово развито в Чеченской Республике. Возможно, она будет договариваться о показе своей команды. «Матч ТВ» показывает центральный матч тура, поэтому он может параллельно показываться и на региональном канале, и на государственном.

Мутко неоднократно говорил, что нужно следовать данной тенденции, отдавая региональным командам трансляции на местных телеканалах. Президент «Уфы» Шамиль Газизов был первым, кто обращался ко мне с этой просьбой. Многие болельщики не всегда могут посетить футбол, зато посмотрят его по телевизору», – рассказал Прядкин.

Напомним, что «Уфа» отдала свои телеправа башкирскому телеканалу БСТ.