Прядкин поддержал идею передачи телевизионных прав региональным каналам

Болельщикам нефутбольных регионов (вся Страна) одна игра в туре?
"Что за борзота" (ВВП) в натуре.
Даже если наш футбол не показывать детям, народу,
Зачем он нужен, уроды?
Почему сборная плохо играет?
Потому что вам денег всегда не хватает.
Всё схвачено, куплено, продано,
Выживай, любимая Родина.
Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает правильным решение о передаче телевизионных прав на трансляции матчей Премьер-лиги региональным телеканалам.
«Руководство РФПЛ не участвовало в переговорах насчет показа игр на региональных телеканалах между «Уфой», «Тосно» и «Матч ТВ». Очень рад, что клубы сумели договориться. Это цепочка, по которой могут проследовать и другие каналы.
Телевидение очень здорово развито в Чеченской Республике. Возможно, она будет договариваться о показе своей команды. «Матч ТВ» показывает центральный матч тура, поэтому он может параллельно показываться и на региональном канале, и на государственном.
Мутко неоднократно говорил, что нужно следовать данной тенденции, отдавая региональным командам трансляции на местных телеканалах. Президент «Уфы» Шамиль Газизов был первым, кто обращался ко мне с этой просьбой. Многие болельщики не всегда могут посетить футбол, зато посмотрят его по телевизору», – рассказал Прядкин.
Напомним, что «Уфа» отдала свои телеправа башкирскому телеканалу БСТ.