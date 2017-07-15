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    Прядкин поддержал идею передачи телевизионных прав региональным каналам

    Президент РФПЛ Сергей Прядкин считает правильным решение о передаче телевизионных прав на трансляции матчей Премьер-лиги региональным телеканалам.

    «Руководство РФПЛ не участвовало в переговорах насчет показа игр на региональных телеканалах между «Уфой», «Тосно» и «Матч ТВ». Очень рад, что клубы сумели договориться. Это цепочка, по которой могут проследовать и другие каналы.

    Телевидение очень здорово развито в Чеченской Республике. Возможно, она будет договариваться о показе своей команды. «Матч ТВ» показывает центральный матч тура, поэтому он может параллельно показываться и на региональном канале, и на государственном.

    Мутко неоднократно говорил, что нужно следовать данной тенденции, отдавая региональным командам трансляции на местных телеканалах. Президент «Уфы» Шамиль Газизов был первым, кто обращался ко мне с этой просьбой. Многие болельщики не всегда могут посетить футбол, зато посмотрят его по телевизору», – рассказал Прядкин.

    Напомним, что «Уфа» отдала свои телеправа башкирскому телеканалу БСТ.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.07.2017 07:42
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 15 июля 2017, 11:42

      Болельщикам нефутбольных регионов (вся Страна) одна игра в туре?
      "Что за борзота" (ВВП) в натуре.
      Даже если наш футбол не показывать детям, народу,
      Зачем он нужен, уроды?
      Почему сборная плохо играет?
      Потому что вам денег всегда не хватает.
      Всё схвачено, куплено, продано,
      Выживай, любимая Родина.

      0
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > subbotaspartak 15 июля 2017, 11:43

      Извиняюсь, сорвался.
      Но вроде сильно не надругался...

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      Рейтинг: +313

      ijgjr 15 июля 2017, 11:22

      Сами говорят за развитие и популизацию футбола а все засекретили как это нельзя показывать на регональном канале - ну ведь ясно кому это на руку и кто на этом зарабатывает а футбол по боку - почему регион не может показывать свою домашнюю игру - скажите пожалуйста

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 15 июля 2017, 08:26

      С. Прядкин в очередной раз лизнул дупло В. Мудко, выполняет свои обязанности.

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