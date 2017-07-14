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    Джанаев: «Все российские футболисты хотят сыграть на домашнем ЧМ, это скажется на сезоне в РФПЛ»

    Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев поделился своими мыслями о стартовавшем сезоне РФПЛ. По мнению футболиста, он будет носить необычный характер ввиду приближающегося чемпионата мира-2018 в России.

    «Очень рад оказаться в «Рубине». Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», – сказал Джанаев.

    Прошлый сезон голкипер провел в «Ростове», в составе которого провел десять матчей в Лиге чемпионов, пропустив 17 голов.

    Источник: ФК «Рубин»

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    14.07.2017 22:22
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +722

      Urry 15 июля 2017, 10:25

      Все хотят, но только сыграть. Выиграть хотят те, кого не возьмут

      0
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      Рейтинг: +896

      DeutschlandUberAlles 14 июля 2017, 22:49

      Сказал нормально, но у него не так много шансов.

      0
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      Рейтинг: +10

      staryi05 14 июля 2017, 22:27

      EEEE

      0
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      Рейтинг: +3829

      minaev23 14 июля 2017, 22:25

      Ну давай,давай - проявляй себя на скамейке! Тут тебе конечно побольше платить будут!

      0
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