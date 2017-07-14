Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Джанаев: «Все российские футболисты хотят сыграть на домашнем ЧМ, это скажется на сезоне в РФПЛ»

Джанаев: «Все российские футболисты хотят сыграть на домашнем ЧМ, это скажется на сезоне в РФПЛ»

14 июля 2017, 22:22
4

Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев поделился своими мыслями о стартовавшем сезоне РФПЛ. По мнению футболиста, он будет носить необычный характер ввиду приближающегося чемпионата мира-2018 в России.

«Очень рад оказаться в «Рубине». Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», – сказал Джанаев.

Прошлый сезон голкипер провел в «Ростове», в составе которого провел десять матчей в Лиге чемпионов, пропустив 17 голов.

Источник: ФК «Рубин»
Россия. Премьер-лига Рубин Джанаев Сослан
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
deinego77@yandex.ru
1500060303
Ну давай,давай - проявляй себя на скамейке! Тут тебе конечно побольше платить будут!
Ответить
staryi05
1500060466
EEEE
Ответить
DeutschlandUberAlles
1500061759
Сказал нормально, но у него не так много шансов.
Ответить
Urry
1500103536
Все хотят, но только сыграть. Выиграть хотят те, кого не возьмут
Ответить
Главные новости
Семак прокомментировал разгром «Динамо»
17:26
4
«Поздравляю «Зенит»: Шварц – после разгрома на «Газпром Арене»
17:19
4
ФотоТюкавин улыбался и показывал стрелку после разгрома от «Зенита»
17:01
9
Защитник ЦСКА порвал «кресты» и выбыл до 2027 года
16:42
11
Определен лидер РПЛ по пробитым пенальти за последний год
16:36
21
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
64
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
18
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
19
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
35
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Все новости
Все новости
Соболев – о разгроме «Динамо»: «Был должок»
17:02
1
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
16:29
РПЛ. «Зенит» легко разобрался с «Динамо» (3:0), у Соболева дубль
16:29
62
«Хочешь большую зарплату – иди, но играть будешь мало»: Наумов – Карпукасу перед трансфером в «Зенит»
16:25
1
Мостовой резко высказался о пенальти в ворота «Зенита»: «Вы что творите?»
16:16
17
Сутормин оценил трансферы Дзюбы и Кокорина в «Факел»
15:57
Федотов прокомментировал пенальти в пользу «Зенита»
15:43
19
ВидеоНа матче «Зенит» – «Динамо» случились неполадки с воротами
15:23
1
Семак объяснил уход Дркушича в «Эспаньол»
15:17
1
ВидеоСоболев оформил дубль в матче с «Динамо», забив с пенальти после ВАР
15:09
34
В «Факеле» отреагировали на новости о финансовых проблемах
14:59
1
«С каждой игрой становится хуже»: клуб РПЛ уличили в деградации
14:53
3
Губерниев прокомментировал уход лидеров «Локомотива»
14:32
1
Семин заступился за Тюкавина
14:15
2
Семак ответил, не устал ли он от «Зенита»
13:59
8
Вратарь «Родины»: «Наш потенциал – Лига чемпионов»
13:48
2
Радимов поставил крест на «Динамо» в матче с «Зенитом»
13:29
10
ТрансляцияСтали известны стартовые составы на матч «Зенит» – «Динамо»: 16 августа 2026
13:20
8
«Локомотив» и «Галатасарай» не могут договориться по важному моменту
12:48
6
В Беларуси разочарованы экс-спартаковцем: «Рассчитывали, что будет другой уровень»
12:41
2
«Локо» передал «Зениту» важное требование по трансферу Карпукаса
12:36
3
«Это убийцы»: Бубнов – о команде РПЛ
12:26
18
Семак: «Судьи много ошибаются против «Зенита» – это факт»
12:17
42
«Локо» донес до «Галатасарая» важное требование по трансферу Батракова
12:04
«Локомотив» столкнулся с конкуренцией за игрока «Крыльев Советов»
11:53
Сафонову сообщили, что он никогда не превзойдет Акинфеева
11:41
4
Стало известно, кто может заменить Ротенберга в «Локо»
11:36
3
Тренер ЦСКА ответил на претензии к празднованию гола в матче с «Факелом»
11:05
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+