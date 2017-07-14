Джанаев: «Все российские футболисты хотят сыграть на домашнем ЧМ, это скажется на сезоне в РФПЛ»

Вратарь казанского «Рубина» Сослан Джанаев поделился своими мыслями о стартовавшем сезоне РФПЛ. По мнению футболиста, он будет носить необычный характер ввиду приближающегося чемпионата мира-2018 в России.

«Очень рад оказаться в «Рубине». Думаю, этот год для всех россиян особенный, все хотят себя проявить, хотят играть на домашнем чемпионат. Это будет дополнительным стимулом. Что касается конкуренции с Сергеем Рыжиковым, то, думаю, она пойдет на пользу как мне, так и Сергею. Постараемся сделать все возможное, чтобы помочь команде добиться положительных результатов», – сказал Джанаев.

Прошлый сезон голкипер провел в «Ростове», в составе которого провел десять матчей в Лиге чемпионов, пропустив 17 голов.