«Гуанчжоу Эвергранд» грозится подать в суд на «Барселону» из-за Паулиньо

Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» очень недоволен настойчивостью «Барселоны» в попытках приобрести у азиатского коллектива бразильского полузащитника Паулиньо. По мнению руководителей клуба из Поднебесной, каталонцы не имеют права несколько раз делать предложения по игроку, который имеет действующий контракт.

В связи с этим китайцы грозятся подать иск на сине-гранатовых в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

Добавим, что на все попытки «Барселоны» приобрести Паулиньо «Гуанчжоу Эвергранд» отвечает отказом. Хотя сам футболист просит отпустить его в Европу.