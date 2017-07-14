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    «Гуанчжоу Эвергранд» грозится подать в суд на «Барселону» из-за Паулиньо

    Китайский «Гуанчжоу Эвергранд» очень недоволен настойчивостью «Барселоны» в попытках приобрести у азиатского коллектива бразильского полузащитника Паулиньо. По мнению руководителей клуба из Поднебесной, каталонцы не имеют права несколько раз делать предложения по игроку, который имеет действующий контракт.

    В связи с этим китайцы грозятся подать иск на сине-гранатовых в Спортивный арбитражный суд в Лозанне.

    Добавим, что на все попытки «Барселоны» приобрести Паулиньо «Гуанчжоу Эвергранд» отвечает отказом. Хотя сам футболист просит отпустить его в Европу.

    Источник: AS

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    14.07.2017 20:20
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +197

      SmilingDevil 14 июля 2017, 22:02

      сплетня....с китайского чемпа игрока тянуть не будут, тем более Барса

      1
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    • ...
      Рейтинг: +720

      Den Bull 14 июля 2017, 21:52

      Засудите их нафик)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +386

      Ajax_Amsterdam 14 июля 2017, 21:00

      Что такого в этом паулиньё?? Нынешнюю барсу он не усилит, тем более показал свой уровень в АПЛ!

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