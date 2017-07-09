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  • Паулиньо в 2011 году отказал клубу РФПЛ, предлагавшему десятикратное увеличение зарплаты

Паулиньо в 2011 году отказал клубу РФПЛ, предлагавшему десятикратное увеличение зарплаты

9 июля 2017, 20:08
8

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, которого пытается заполучить испанская «Барселона», дал понять, что деньги в карьере футболиста для него никогда не стояли на первом месте. Бразилец даже рассказал, что в 2011 году мог стать игроком РФПЛ.

«На данный момент мой клуб не желает меня отпускать, хотя я, чего скрывать, хотел бы оказаться в «Барселоне». Не секрет, что там я буду зарабатывать куда меньше, чем в Китае, однако это меня мало интересует. В 2011 году, когда я был еще в «Коринтиансе», меня активно зазывали в РФПЛ, предлагая зарплату в десять раз больше имевшейся. Я отказал, ведь деньги никогда не интересовали меня в первую очередь.

Мне просто хочется быть в Европе в компании сильнейших игроков мира. Только там я смогу реализовать свою мечту – выиграть Лигу чемпионов», – цитирует южноамериканца Fox Sports.

Напомним, что на предложение «Барселоны» в 20 миллионов евро о покупке Паулиньо китайцы ответили отказом.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Гуанчжоу Эвергранд Паулиньо
Комментарии (8)
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Munez89
1499620544
Читая такие новости, понимаю, что скауты у нас добротные!Не важно в какой клуб звали его, парни молодцы, что уже тогда о нем знали, а теперь он достиг уровня Барсы.
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insider_retro
1499621313
Попахивает самоотречением, самобичеванием и самовосхвалением!!!..
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STAFOR13
1499625263
игрок Китайской лиги говорит что деньги для него не на первом месте?! Его же звали в Валенсию после Тоттенхэма, ещё клубы были из топ 3 лиг, но он выбрал Китай, если он это действительно говорил, то врать он не умеет, себя выставляет в плохом свете.
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ArReal
1499625719
Лицимер
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Shaitan.
1499633567
Деньги меня не интересуют, поэтому я поехал в Китай за баблом. Просто что ты несешь...
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Lev Aleks
1499634239
согласился только на 40 кратное увеличение))
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Lev Aleks
1499634271
а да забыл....у него просто бабушка в Китае живёт)))
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OfaZavr
1499670488
В Китае подрубил денежек можно снова в Европу)
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