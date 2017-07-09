Паулиньо в 2011 году отказал клубу РФПЛ, предлагавшему десятикратное увеличение зарплаты

Полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, которого пытается заполучить испанская «Барселона», дал понять, что деньги в карьере футболиста для него никогда не стояли на первом месте. Бразилец даже рассказал, что в 2011 году мог стать игроком РФПЛ.

«На данный момент мой клуб не желает меня отпускать, хотя я, чего скрывать, хотел бы оказаться в «Барселоне». Не секрет, что там я буду зарабатывать куда меньше, чем в Китае, однако это меня мало интересует. В 2011 году, когда я был еще в «Коринтиансе», меня активно зазывали в РФПЛ, предлагая зарплату в десять раз больше имевшейся. Я отказал, ведь деньги никогда не интересовали меня в первую очередь.

Мне просто хочется быть в Европе в компании сильнейших игроков мира. Только там я смогу реализовать свою мечту – выиграть Лигу чемпионов», – цитирует южноамериканца Fox Sports.

Напомним, что на предложение «Барселоны» в 20 миллионов евро о покупке Паулиньо китайцы ответили отказом.