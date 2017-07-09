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    Паулиньо в 2011 году отказал клубу РФПЛ, предлагавшему десятикратное увеличение зарплаты

    Полузащитник китайского «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо, которого пытается заполучить испанская «Барселона», дал понять, что деньги в карьере футболиста для него никогда не стояли на первом месте. Бразилец даже рассказал, что в 2011 году мог стать игроком РФПЛ.

    «На данный момент мой клуб не желает меня отпускать, хотя я, чего скрывать, хотел бы оказаться в «Барселоне». Не секрет, что там я буду зарабатывать куда меньше, чем в Китае, однако это меня мало интересует. В 2011 году, когда я был еще в «Коринтиансе», меня активно зазывали в РФПЛ, предлагая зарплату в десять раз больше имевшейся. Я отказал, ведь деньги никогда не интересовали меня в первую очередь.

    Мне просто хочется быть в Европе в компании сильнейших игроков мира. Только там я смогу реализовать свою мечту – выиграть Лигу чемпионов», – цитирует южноамериканца Fox Sports.

    Напомним, что на предложение «Барселоны» в 20 миллионов евро о покупке Паулиньо китайцы ответили отказом.

    Источник: Бомбардир.ру

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    09.07.2017 20:08
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 10 июля 2017, 10:08

      В Китае подрубил денежек можно снова в Европу)

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 июля 2017, 00:04

      а да забыл....у него просто бабушка в Китае живёт)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 10 июля 2017, 00:03

      согласился только на 40 кратное увеличение))

      1
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      Рейтинг: +1488

      Shaitan. 9 июля 2017, 23:52

      Деньги меня не интересуют, поэтому я поехал в Китай за баблом. Просто что ты несешь...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +5852

      AtticusFinch 9 июля 2017, 21:41

      Лицимер

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 9 июля 2017, 21:34

      игрок Китайской лиги говорит что деньги для него не на первом месте?! Его же звали в Валенсию после Тоттенхэма, ещё клубы были из топ 3 лиг, но он выбрал Китай, если он это действительно говорил, то врать он не умеет, себя выставляет в плохом свете.

      9
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 9 июля 2017, 20:28

      Попахивает самоотречением, самобичеванием и самовосхвалением!!!..

      1
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      Рейтинг: +1053

      Munez89 9 июля 2017, 20:15

      Читая такие новости, понимаю, что скауты у нас добротные!Не важно в какой клуб звали его, парни молодцы, что уже тогда о нем знали, а теперь он достиг уровня Барсы.

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