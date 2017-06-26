Паулиньо: «Мой агент действительно ведет переговоры с «Барселоной»

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо подтвердил, что получил от «Барселоны» предложение. Бразилец, ранее заявлявший, что счастлив в Китае, признался, что его агент ведет переговоры с каталонским клубом.

«Барселона» контактировала с моим представителем. От каталонцев поступило предложение, это правда, и сейчас обе стороны ведут диалог. Однако на данный момент я действительно доволен своей жизнью и своей карьерой. Когда вы находитесь в той ситуации, в которой нахожусь я, трудно принять решение.

Есть много вещей, которые я должен взвесить, чтобы сделать выбор, и одна из – мое счастье. В первую очередь, мы с моим агентом думаем о том, как обстоят дела здесь, в Китае. Нам очень нравится здесь находиться, нравятся люди, то, как идут дела в клубе. С другой стороны, я очень горжусь тем, что такой большой клуб как «Барселона» проявляет ко мне интерес. Это бесценно.

У меня нет определенного срока, чтобы дать ответ, поскольку «Барселоне» также еще нужно вести переговоры с «Гуанчжоу». Однако окончательное решение будет принято мной.

Я надеюсь поговорить с моим агентом Жулиано. Лучше для всех будет, если мы решим этот вопрос как можно скорее. В таком случае, если я останусь, у «Барселоны» будут другие варианты, и если уйду, «Гуанчжоу» имел бы возможность найти мне замену», – сказал Паулиньо.

В нынешнем сезоне Паулиньо провел 22 матча, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.