Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Паулиньо: «Мой агент действительно ведет переговоры с «Барселоной»

Паулиньо: «Мой агент действительно ведет переговоры с «Барселоной»

26 июня 2017, 12:15

Полузащитник «Гуанчжоу Эвергранд» Паулиньо подтвердил, что получил от «Барселоны» предложение. Бразилец, ранее заявлявший, что счастлив в Китае, признался, что его агент ведет переговоры с каталонским клубом.

«Барселона» контактировала с моим представителем. От каталонцев поступило предложение, это правда, и сейчас обе стороны ведут диалог. Однако на данный момент я действительно доволен своей жизнью и своей карьерой. Когда вы находитесь в той ситуации, в которой нахожусь я, трудно принять решение.

Есть много вещей, которые я должен взвесить, чтобы сделать выбор, и одна из – мое счастье. В первую очередь, мы с моим агентом думаем о том, как обстоят дела здесь, в Китае. Нам очень нравится здесь находиться, нравятся люди, то, как идут дела в клубе. С другой стороны, я очень горжусь тем, что такой большой клуб как «Барселона» проявляет ко мне интерес. Это бесценно.

У меня нет определенного срока, чтобы дать ответ, поскольку «Барселоне» также еще нужно вести переговоры с «Гуанчжоу». Однако окончательное решение будет принято мной.

Я надеюсь поговорить с моим агентом Жулиано. Лучше для всех будет, если мы решим этот вопрос как можно скорее. В таком случае, если я останусь, у «Барселоны» будут другие варианты, и если уйду, «Гуанчжоу» имел бы возможность найти мне замену», – сказал Паулиньо.

В нынешнем сезоне Паулиньо провел 22 матча, забив восемь голов и сделав четыре результативные передачи. Его нынешний контракт рассчитан до июня 2020 года. Ориентировочная стоимость игрока составляет 15 миллионов евро.

Источник: Sport.es
Испания. Кубок Гуанчжоу Эвергранд Барселона Паулиньо
Комментарии (0)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Главные новости
«Реал» не исполнил два желания Моуринью
11:12
1
Мусаев прокомментировал покупку Мостового у «Зенита»
10:45
4
Трансфер Батракова в «Галатасарай» завершен
10:21
11
Названо условие для отставки Галактионова из «Локо»
09:52
2
Черчесов ответил, почему «зачехлил» 37-летнего вратаря Шелию
09:24
Батраков собирает вещи, позиция «Спартака» по Пиняеву, новый клуб Тикнизяна и другие новости
01:59
Московский клуб находится на грани революции
01:21
10
Ротенберга могут уволить из «Локо» из-за Батракова
00:57
12
Черчесов прокомментировал чудовищный промах Мелкадзе в матче с «Краснодаром»
00:25
4
Семин двумя словами описал ближайшего соперника России
00:03
Все новости
Все новости
ВидеоЗахаряна назвали Водкаряном
22 апреля
4
Раскрыта реакция Захаряна на пропуск победного финала Кубка Испании
20 апреля
1
Мостовой оценил шансы Захаряна стать новым «Царем»
19 апреля
5
Не бравший Кубок Испании Мостовой отреагировал на наличие этого трофея у Захаряна
19 апреля
Агент: «Захарян никакого отношения к трофею «Сосьедада» не имеет»
19 апреля
8
Захаряну отказали в причастности к трофею «Сосьедада»
19 апреля
5
Симеоне прокомментировал поражение «Атлетико» в финале Кубка Испании
19 апреля
1
Захаряну посочувствовали после первого трофея в карьере
19 апреля
1
Захарян выиграл 1-й трофей в карьере
19 апреля
21
Кубок Испании. «Сосьедад» в серии пенальти победил «Атлетико» и взял трофей
19 апреля
5
В «Сосьедаде» объяснили, почему не взяли Захаряна на финал Кубка Испании
18 апреля
7
Захарян пропустит финал Кубка Испании: известна причина
17 апреля
11
Команда Захаряна сыграет в финале Кубка Испании
5 марта
ФотоГризманн посмеялся над «Барселоной» после ее вылета из Кубка Испании: «Слишком жестко, да?»
4 марта
Флик прокомментировал вылет «Барсы» из Кубка Испании после 3:0 с «Атлетико»
4 марта
Кубок Испании. «Барселона» разгромила «Атлетико» (3:0), но вылетела из турнира
4 марта
3
Рафинья оценил шансы «Барселоны» выйти в финал Кубка Испании после 0:4 от «Атлетико»
3 марта
Флик готовит «революцию» к ответному матчу с «Атлетико»
14 февраля
1
Президент «Барсы» – о 0:4 от «Атлетико»: «Это шанс на великую ремонтаду»
14 февраля
Ямаль оскорблял игрока «Атлетико» во время матча
14 февраля
ФотоСимеоне подкалывал Ямаля во время игры «Атлетико» с «Барселоной»
13 февраля
2
Реакция Симеоне на разгром «Барселоны»
13 февраля
Стало известно о сбое ВАР во время рассмотрения гола «Барселоны»
13 февраля
Флик прокомментировал 0:4 «Барсы» с «Атлетико»
13 февраля
1
⚡️ Кубок Испании. «Атлетико» вынес «Барселону» в первом полуфинале – 4:0!
13 февраля
17
Реакция Генича на погром «Барселоны» в полуфинале Кубка Испании
13 февраля
2
Кубок Испании. «Сосьедад» без Захаряна выиграл первый полуфинал у «Атлетика»
12 февраля
1
ФотоОпределились полуфинальные пары Кубка Испании
6 февраля
2
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+