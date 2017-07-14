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Ловчев: «Дриусси – интересное приобретение «Зенита»

14 июля 2017, 11:43
4

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что приглашение футболиста Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» явным признанием отхода от предыдущей стратегии формирования «Зенита».

«В последние годы «Зенит» забирал лучших бомбардиров с российским паспортом к себе, забыв, кстати, про питерских воспитанников. Эта стратегия себя не оправдала. Потому что в России они может и лучшие, но в Европе уже не так конкурентоспособны, как, например, качественные иностранные нападающие.

И вот в «Зенит» приезжает 21-летний Дриусси. Это интересное приобретение. Во-первых, он котировался у себя на родине. Все-таки играл за серьезный клуб – «Ривер Плейт». Во-вторых, Манчини умеет работать с аргентинцами. Если возникнут, какие-то конфликтные ситуации, думаю, итальянец их решит. В свое время он управлялся с Тевесом и Агуэро», – считает Ловчев.

В прошедшем сезоне Дриусси провел в составе «Ривер Плейта» 29 матчей, забив в них 13 голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Ривер Плейт Дриусси Себастьян Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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Большой Медведь
1500022064
Будем надеяться, что у парня всё получится.
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momwig_
1500023953
Аргентинцы, ещё не игравшие в Европе - лотерея. Уж Кавенаги в своё время такой забивной-перспективный был... Да, у нас к нему не проявили должной заботы. Но он и потом не то чтобы феерил. Так что - всё может быть, арги - народ непростой.
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APchelov
1500032843
Всё, чего ловчев коснётся своим языком, выходит иначе. Но надеюсь, у Манчини хорошие прогнозы начнут сбываться
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Alex Flash
1500053437
Характером он,наверно,посильнее будет Кавенаги
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