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    Ловчев: «Дриусси – интересное приобретение «Зенита»

    Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что приглашение футболиста Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» явным признанием отхода от предыдущей стратегии формирования «Зенита».

    «В последние годы «Зенит» забирал лучших бомбардиров с российским паспортом к себе, забыв, кстати, про питерских воспитанников. Эта стратегия себя не оправдала. Потому что в России они может и лучшие, но в Европе уже не так конкурентоспособны, как, например, качественные иностранные нападающие.

    И вот в «Зенит» приезжает 21-летний Дриусси. Это интересное приобретение. Во-первых, он котировался у себя на родине. Все-таки играл за серьезный клуб – «Ривер Плейт». Во-вторых, Манчини умеет работать с аргентинцами. Если возникнут, какие-то конфликтные ситуации, думаю, итальянец их решит. В свое время он управлялся с Тевесом и Агуэро», – считает Ловчев.

    В прошедшем сезоне Дриусси провел в составе «Ривер Плейта» 29 матчей, забив в них 13 голов.

    Источник: «Советский спорт»

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    14.07.2017 11:43
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1121

      Alex Flash 14 июля 2017, 20:30

      Характером он,наверно,посильнее будет Кавенаги

      0
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 14 июля 2017, 14:47

      Всё, чего ловчев коснётся своим языком, выходит иначе. Но надеюсь, у Манчини хорошие прогнозы начнут сбываться

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      Рейтинг: +3541

      momwig_ 14 июля 2017, 12:19

      Аргентинцы, ещё не игравшие в Европе - лотерея. Уж Кавенаги в своё время такой забивной-перспективный был... Да, у нас к нему не проявили должной заботы. Но он и потом не то чтобы феерил. Так что - всё может быть, арги - народ непростой.

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      Рейтинг: +189

      Большой Медведь 14 июля 2017, 11:47

      Будем надеяться, что у парня всё получится.

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