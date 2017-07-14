Ловчев: «Дриусси – интересное приобретение «Зенита»

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев считает, что приглашение футболиста Себастьяна Дриусси из «Ривер Плейта» явным признанием отхода от предыдущей стратегии формирования «Зенита».

«В последние годы «Зенит» забирал лучших бомбардиров с российским паспортом к себе, забыв, кстати, про питерских воспитанников. Эта стратегия себя не оправдала. Потому что в России они может и лучшие, но в Европе уже не так конкурентоспособны, как, например, качественные иностранные нападающие.

И вот в «Зенит» приезжает 21-летний Дриусси. Это интересное приобретение. Во-первых, он котировался у себя на родине. Все-таки играл за серьезный клуб – «Ривер Плейт». Во-вторых, Манчини умеет работать с аргентинцами. Если возникнут, какие-то конфликтные ситуации, думаю, итальянец их решит. В свое время он управлялся с Тевесом и Агуэро», – считает Ловчев.

В прошедшем сезоне Дриусси провел в составе «Ривер Плейта» 29 матчей, забив в них 13 голов.