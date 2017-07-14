Ахметов переведен в дубль «Рубина» из-за споров по новому контракту

У полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова возник конфликт с тренерским штабом казанской команды. Футболист в воспитательных целях был переведен в дублирующий состав.

«Ильзат тренируется с дублем по решению тренерского штаба, чтобы привести в порядок игровую форму», – сообщил генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов.

Юрист Сергей Пронкин, который представляет интересы Ахметова, объяснил причины возникшего конфликта. По его словам, в клубе возникла непонятная ситуация с новым контрактом 19-летнего футболиста.

«Такая ситуация, как с Ахметовым, на моей памяти первая. Она очень необычная. У игрока сначала был старый контракт, и клуб в период действия старого соглашения согласовал новый, его подписали. Но мы даже не знаем, зарегистрирован ли новый контракт в лиге. Клуб упорно отказывается предоставлять нам зарегистрированный экземпляр.

Они думали, что у нас, может быть, не будет оснований попросить эти деньги. И только после того, как мы начали направлять претензии и предоставлять документы, пошли выплаты. До этого они делали вид, что этого контракта будто и не существует.

Когда человек, по сути, унижается и просит то, что ему должны выдать сами, и еще извиниться 10 раз, я не совсем понимаю, какой здесь может быть предмет спора. Есть трудовой кодекс, закон и соответствующая статья, согласно которой в случае задержки выплат по зарплате работодатель должен сделать эти выплаты с процентами без всяких напоминаний и указаний. Однако после подачи заявления в палату по разрешению споров Ахметова отправили в дубль. Считаю, что это дискриминация и таким способом его ломают», – пояснил Пронкин.