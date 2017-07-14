Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ахметов переведен в дубль «Рубина» из-за споров по новому контракту

    У полузащитника «Рубина» Ильзата Ахметова возник конфликт с тренерским штабом казанской команды. Футболист в воспитательных целях был переведен в дублирующий состав.

    «Ильзат тренируется с дублем по решению тренерского штаба, чтобы привести в порядок игровую форму», – сообщил генеральный директор «Рубина» Рустем Саяхов.

    Юрист Сергей Пронкин, который представляет интересы Ахметова, объяснил причины возникшего конфликта. По его словам, в клубе возникла непонятная ситуация с новым контрактом 19-летнего футболиста.

    «Такая ситуация, как с Ахметовым, на моей памяти первая. Она очень необычная. У игрока сначала был старый контракт, и клуб в период действия старого соглашения согласовал новый, его подписали. Но мы даже не знаем, зарегистрирован ли новый контракт в лиге. Клуб упорно отказывается предоставлять нам зарегистрированный экземпляр.

    Они думали, что у нас, может быть, не будет оснований попросить эти деньги. И только после того, как мы начали направлять претензии и предоставлять документы, пошли выплаты. До этого они делали вид, что этого контракта будто и не существует.

    Когда человек, по сути, унижается и просит то, что ему должны выдать сами, и еще извиниться 10 раз, я не совсем понимаю, какой здесь может быть предмет спора. Есть трудовой кодекс, закон и соответствующая статья, согласно которой в случае задержки выплат по зарплате работодатель должен сделать эти выплаты с процентами без всяких напоминаний и указаний. Однако после подачи заявления в палату по разрешению споров Ахметова отправили в дубль. Считаю, что это дискриминация и таким способом его ломают», – пояснил Пронкин.

    Источник: БИЗНЕС Online

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 11:14
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +162

      maxon1256 14 июля 2017, 15:54

      Его сослали в дубль, после того, как он направил претензию в РФС на выплату процентов, грубо говоря неустойки .на тот момент ему выплатили уже 500т евро подъёмных по новому контракту. вот это уже некрасиво

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24829

      dok66 14 июля 2017, 13:41

      Рубин в своем репертуаре

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +851

      FaTeK1945ru > dok66 14 июля 2017, 14:38

      ...было бы правильно---- руководство Рубина.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +585

      tilvan 14 июля 2017, 12:21

      19 лет пацану, а он вместо того, чтобы тренироваться бабло требует.
      С таким подходом ничего хорошего не будет.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1309

      Manilov > tilvan 14 июля 2017, 12:55

      С одной стороны вы конечно правы. А с другой, бесплатный труд - это рабство.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +1934

      семёнычев > tilvan 14 июля 2017, 14:30

      Дык, скоро осенний призыв, отсрочки больше не дают... А там на перловку на год идти не охота, вот и требует, хоть на коржики из чапка...

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +585

      tilvan > Manilov 14 июля 2017, 19:18

      по тексту новости не было сказано, что ему вообще не платили. сказано, что не платили зп, указанную в новом контракте

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1663

      Lev Aleks 14 июля 2017, 11:37

      Как обычно, бандитизм процветает)

      4
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11