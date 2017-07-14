Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Ловчев: «До прихода Гончаренко, Витиньо был для меня потерянным бойцом»

    Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к форварду ЦСКА Витиньо. Он признался, что одно время не понимал смысл приобретения этого футболиста столичным клубом.

    «Если честно, одно время уже отчаялся понять, зачем был куплен Витиньо. Бразилец проигрывал конкуренцию Мусе и Думбия, явно чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому его постоянно отдавали в аренды. Витиньо был для меня потерянным бойцом.

    Но когда Гончаренко начал ему доверять – не знаю, от безденежья в клубе или действительно что-то увидел в бразильце, то к концу сезона Витиньо стал полноценной боевой единицей. Оказалось, у него есть все – скорость, дриблинг, удар. ЦСКА на протяжении большей части сезона именно атаки и недоставало для борьбы за чемпионство. Теперь, судя по сборам, ЦСКА нашел, как решить эту проблему», – считает Ловчев.

    В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 13 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов.

    Источник: «Советский спорт»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    14.07.2017 09:16
    Рекомендуем
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2269

      dyema 14 июля 2017, 09:27

      А причём здесь Ловчев в отношении к игроку?)))

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 14 июля 2017, 09:24

      Да, уметь доверять и настроить на правильный лад - это надо уметь.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +33432

      oyabun 14 июля 2017, 09:21

      Реально хороший игрок. ЦСКА молодцы что поверили в парня и взяли его обратно в команду.

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > oyabun 14 июля 2017, 13:08

      Его не взяли обратно, а вернули из аренды.

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11