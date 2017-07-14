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  • Ловчев: «До прихода Гончаренко, Витиньо был для меня потерянным бойцом»

Ловчев: «До прихода Гончаренко, Витиньо был для меня потерянным бойцом»

14 июля 2017, 09:16
4

Известный в прошлом советский футболист Евгений Ловчев рассказал о своем отношении к форварду ЦСКА Витиньо. Он признался, что одно время не понимал смысл приобретения этого футболиста столичным клубом.

«Если честно, одно время уже отчаялся понять, зачем был куплен Витиньо. Бразилец проигрывал конкуренцию Мусе и Думбия, явно чувствовал себя не в своей тарелке, поэтому его постоянно отдавали в аренды. Витиньо был для меня потерянным бойцом.

Но когда Гончаренко начал ему доверять – не знаю, от безденежья в клубе или действительно что-то увидел в бразильце, то к концу сезона Витиньо стал полноценной боевой единицей. Оказалось, у него есть все – скорость, дриблинг, удар. ЦСКА на протяжении большей части сезона именно атаки и недоставало для борьбы за чемпионство. Теперь, судя по сборам, ЦСКА нашел, как решить эту проблему», – считает Ловчев.

В прошедшем сезоне 23-летний бразилец провел 13 матчей в российской Премьер-лиге, в которых забил шесть голов.

Источник: «Советский спорт»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Витиньо Ловчев Евгений
Комментарии (4)
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oyabun
1500013263
Реально хороший игрок. ЦСКА молодцы что поверили в парня и взяли его обратно в команду.
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bset
1500013442
Да, уметь доверять и настроить на правильный лад - это надо уметь.
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dyema
1500013637
А причём здесь Ловчев в отношении к игроку?)))
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