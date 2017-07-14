«Реал» присматривается к защитнику «ПСЖ», которым интересовался «Спартак»

«Реал» присматривается к защитнику «ПСЖ» Томасу Менье. Он может занять в Мадриде место Данило, если тот покинет команду в это межсезонье. Он может перебраться в «Ювентус» или «Челси».

Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бельгийского защитника заинтересован и российский клуб. Речь идет о столичном «Спартаке».

Менье перешел в парижский клуб из «Брюгге» летом прошлого года за 6 миллионов евро. Его нынешняя рыночная стоимость составляет 9 миллионов. В минувшем сезоне бельгиец провел 36 поединков, забив два мяча и сделав семь голевых передач.