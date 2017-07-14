«Реал» присматривается к защитнику «ПСЖ», которым интересовался «Спартак»

Если ставить акцент на финансовую мощь клубов, то при всем уважении к ФК "Спартак", "долго и нервно курит", да и по игре тоже 50-50. Мне кажется чаша игрока может склониться к стороне Реала, только лишь потому, что это супер клуб и мировой гранд и что в нем можно выиграть ЛЧ, даже сидя на скамейке, а в "Спартаке" на данный момент, максимум ЧР и участие групповом этапе ЛЧ.
«Реал» присматривается к защитнику «ПСЖ» Томасу Менье. Он может занять в Мадриде место Данило, если тот покинет команду в это межсезонье. Он может перебраться в «Ювентус» или «Челси».
Ранее сообщалось, что в услугах 25-летнего бельгийского защитника заинтересован и российский клуб. Речь идет о столичном «Спартаке».
Менье перешел в парижский клуб из «Брюгге» летом прошлого года за 6 миллионов евро. Его нынешняя рыночная стоимость составляет 9 миллионов. В минувшем сезоне бельгиец провел 36 поединков, забив два мяча и сделав семь голевых передач.