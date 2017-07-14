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    Бакайоко намекнул на переход в «Челси»

    В июне «Бомбардир» писал о договоренности «Челси» с «Монако» касаемо покупки полузащитника Тьему Бакайоко. Позже стало известно, что «МЮ» перебил предложение лондонцев и стал главным претендентом на 22-летнего француза. Согласно последней информации, манкунианцы отказались от трансфера.

    «Вчерашние события – это сегодняшние воспоминания. То, что будет завтра, – мечты настоящего», – подписал Бакайоко снимок в инстаграме, на котором вручает награду детского турнира мальчику в форме «Челси».

    В минувшем сезоне футболист сборной Франции забил два гола и отдал одну результативную передачу в 51 матче всех соревнований. Портал Transfermarkt оценивает его в 16 миллионов. Сумма перехода футболиста в команду Антонио Конте оценивается в 40 миллионов фунтов.

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    Источник: Instagram

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    14.07.2017 01:16
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