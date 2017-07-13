Гончаренко – о тренировочных сборах: «Отлично подготовились и подвели к сезону Фернандеса, Игнашевича и Дзагоева»

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко подвел итог тренировочному сбору команды в Австрии.

«Мы провели два сбора в хороших условиях, отлично подготовились и подвели всех травмированных к сезону: и Марио Фернандеса, и Сергея Игнашевича, и Алана Дзагоева. Надеюсь, все их болячки прошли. Так что у нас все в строю!

Что касается того, помогло ли братьям Березуцким и Игнашевичу лучше подойти к сезону завершение их карьер в сборной, то, думаю, даже если бы они выступили на Кубке конфедераций, были бы готовы. Они профессионалы. Может, разве что, сохранили больше эмоций. Васин и Головин — молодые парни, для них игровая практика пойдет в плюс. Хотя Витя не молодой уже, конечно», – сказал Гончаренко.

Первый матч армейцев в новом сезоне РФПЛ состоится 15 июля в Махачкале. В 20:00 по московскому времени команда встретится с «Анжи».