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    Кержаков завершил карьеру футболиста. Руни забил супергол за «Эвертон». Дайджест событий дня

    Кержаков перешел на другую работу

    Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Он получил должность координатора команд академии «Зенита». «Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

    Теперь в обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

    Каким мы запомним Александра Кержакова

    Луческу уверен: с ним «Зенит» выиграл бы следующий чемпионат России

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что под его руководством клуб из Санкт-Петербурга смог бы стать чемпионом в предстоящем сезоне. «Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы! – ответил Луческу. – Уверен, с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат». Впрочем, на память от «Зенита» у румынского тренера есть лишь бронзовая медаль минувшего сезона РФПЛ.

    «Пресса хотела, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат». Луческу продолжает жаловаться на чемпионат России

    В Санкт-Петербурге за распространение детской порнографии задержан проектировщик стадиона «Зенита»

    Технический директор конструкторского бюро «ВиПС», занимавшегося проектировкой нового стадиона «Зенита», Кшиштоф Поморски арестован в Санкт-Петебурге. Ранее власти Польши выдали ордер на арест своего гражданина, который обвиняется в распространении детского порно и порнографии с участием животных. Следствие утверждает, что с 2005 по 2009 годы Поморски распространял порнографические материалы, находясь в Петербурге.

    «Рубин» планирует провернуть сверхвыгодную сделку с Азмуном

    Казанский «Рубин» хочет подписать контракт с экс-нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, переход которого ничего не будет стоить клубу, поскольку иранец пребывает в статусе свободного агента. После этого руководство «Рубина» рассмотрит вопрос о перепродаже футболиста в «Лацио» или «Байер». Ранее сообщалось, что 22-летний иранец прошел медицинский осмотр в составе казанцев и принял участие в товарищеском матче.

    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    «Боруссия» нашла замену Обамеянгу

    Дортмундская «Боруссия» собирается заменить своего форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, который ведет переговоры о переходе в «Милан», нападающим «Арсенала» Оливье Жиру. Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и «Марселя». Подробности предстоящей сделки пока неизвестны.

    Морату заманивают в Китай большой зарплатой

    Форвард «Реала» Альваро Мората получил предложение от китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов выплатить футболисту 150 миллионов евро за пять лет контракта. Кроме того, предусмотрен подписной бонус самому игроку в размере 40 миллионов евро. Впрочем, на данный момент Мората не собирается продолжать карьеру в Китае и намерен перейти в один из европейских грандов.

    Уокер будет играть в Манчестере

    «Манчестер Сити» собирается приобрести защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера. Английские СМИ сообщили, что клубы уже пришли к соглашению. «Сити» заплатит за Уокера 50 миллионов фунтов стерлингов. В прошедшем сезоне АПЛ Уокер провел 33 матча, в которых записал на свой счет шесть результативных передач.

    Самые дорогие клубы мира. «МЮ» обогнал «Барселону» и «Реал», но проиграл бейсболу

    Руни отметился красивым голом за «Эвертон»

    Нападающий Уэйн Руни, который недавно перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», забил красивый гол за мерсисайдскую команду. Это произошло в товарищеском матче против кенийского «Гор Махиа». Руни удалось поразить ворота соперника ударом с дальней дистанции. Увидеть гол можно здесь.

    Фото: globallookpress.com.

    Источник: Бомбардир.ру

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    13.07.2017 20:50
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +32

      Буефар 14 июля 2017, 09:53

      Керж бы ещё года 2 мог бегать и с пользой. Не то что Кокорины там всякие.

      1
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      Рейтинг: -13

      Popularov 14 июля 2017, 09:45

      Александр ВСЁ правильно сделал!
      Пришла пора вешать бутсы на гвоздь!
      Время ПРИШЛО и его не обманешь!
      А цирковые номера не для Александра!
      У Александра есть новое место работы и мы желаем ему новых творческих успехов!
      Футбол для Александра продолжается на новом витке карьеры тренерского роста!
      Пусть РАСТЁТ и набирается опыта работы!
      А бутсы ещё пригодятся играть товарищеские матчи в кругу друзей и АРТИСТОВ!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 14 июля 2017, 04:58

      счастливой работы на новом месте Саша

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +233

      igormaddog 14 июля 2017, 03:08

      Зенит бы с Луческу через год бы ФНЛ играл!!!

      1
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      Рейтинг: +111

      lifter025 14 июля 2017, 01:41

      Кержаков - человек с большой буквы! Удачи,где бы не был!

      0
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      Рейтинг: +664

      Небесная 14 июля 2017, 00:18

      Ну почему руководство клуба не может достойно проводить своих легенд. Саня, спасибо тебе за всё.

      1
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      Рейтинг: +239

      Михас007 13 июля 2017, 23:57

      Саша ты мужчина

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2306

      4agaaa 13 июля 2017, 22:50

      Александру огромная благодарность за вклад в российский футбол! Один из лучших!!!

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      Рейтинг: +17724

      paracetamol 13 июля 2017, 21:49

      Сашу Кержакова жалко. Мог бы играть и играть. В его-то годы...

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