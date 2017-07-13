Кержаков завершил карьеру футболиста. Руни забил супергол за «Эвертон». Дайджест событий дня

Кержаков перешел на другую работу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Он получил должность координатора команд академии «Зенита». «Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

Теперь в обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

Каким мы запомним Александра Кержакова

Луческу уверен: с ним «Зенит» выиграл бы следующий чемпионат России

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу считает, что под его руководством клуб из Санкт-Петербурга смог бы стать чемпионом в предстоящем сезоне. «Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы! – ответил Луческу. – Уверен, с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат». Впрочем, на память от «Зенита» у румынского тренера есть лишь бронзовая медаль минувшего сезона РФПЛ.

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В Санкт-Петербурге за распространение детской порнографии задержан проектировщик стадиона «Зенита»

Технический директор конструкторского бюро «ВиПС», занимавшегося проектировкой нового стадиона «Зенита», Кшиштоф Поморски арестован в Санкт-Петебурге. Ранее власти Польши выдали ордер на арест своего гражданина, который обвиняется в распространении детского порно и порнографии с участием животных. Следствие утверждает, что с 2005 по 2009 годы Поморски распространял порнографические материалы, находясь в Петербурге.

«Рубин» планирует провернуть сверхвыгодную сделку с Азмуном

Казанский «Рубин» хочет подписать контракт с экс-нападающим «Ростова» Сердаром Азмуном, переход которого ничего не будет стоить клубу, поскольку иранец пребывает в статусе свободного агента. После этого руководство «Рубина» рассмотрит вопрос о перепродаже футболиста в «Лацио» или «Байер». Ранее сообщалось, что 22-летний иранец прошел медицинский осмотр в составе казанцев и принял участие в товарищеском матче.

Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

«Боруссия» нашла замену Обамеянгу

Дортмундская «Боруссия» собирается заменить своего форварда Пьер-Эмерика Обамеянга, который ведет переговоры о переходе в «Милан», нападающим «Арсенала» Оливье Жиру. Ранее сообщалось об интересе к Жиру со стороны «Эвертона», «Вест Хэма» и «Марселя». Подробности предстоящей сделки пока неизвестны.

Морату заманивают в Китай большой зарплатой

Форвард «Реала» Альваро Мората получил предложение от китайского клуба «Тяньцзинь Цюаньцзянь», который готов выплатить футболисту 150 миллионов евро за пять лет контракта. Кроме того, предусмотрен подписной бонус самому игроку в размере 40 миллионов евро. Впрочем, на данный момент Мората не собирается продолжать карьеру в Китае и намерен перейти в один из европейских грандов.

Уокер будет играть в Манчестере

«Манчестер Сити» собирается приобрести защитника «Тоттенхэма» Кайла Уокера. Английские СМИ сообщили, что клубы уже пришли к соглашению. «Сити» заплатит за Уокера 50 миллионов фунтов стерлингов. В прошедшем сезоне АПЛ Уокер провел 33 матча, в которых записал на свой счет шесть результативных передач.

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Руни отметился красивым голом за «Эвертон»

Нападающий Уэйн Руни, который недавно перешел из «Манчестер Юнайтед» в «Эвертон», забил красивый гол за мерсисайдскую команду. Это произошло в товарищеском матче против кенийского «Гор Махиа». Руни удалось поразить ворота соперника ударом с дальней дистанции. Увидеть гол можно здесь.

Фото: globallookpress.com.