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  • Кержаков завершил карьеру футболиста. Руни забил супергол за «Эвертон». Дайджест событий дня

Кержаков завершил карьеру футболиста. Руни забил супергол за «Эвертон». Дайджест событий дня

13 июля 2017, 20:50
9

Кержаков перешел на другую работу

Нападающий «Зенита» Александр Кержаков завершил футбольную карьеру. Он получил должность координатора команд академии «Зенита». «Могу подтвердить: Александр закончил карьеру. Решение было совместным. Теперь у него новая должность в клубе», – сказал спортивный директор петербургской команды Константин Сарсания.

Теперь в обязанности Кержакова будет входить отслеживание прогресса игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда.

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Фото: globallookpress.com.

Источник: Бомбардир.ру
Комментарии (9)
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paracetamol
1499971784
Сашу Кержакова жалко. Мог бы играть и играть. В его-то годы...
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4agaaa
1499975426
Александру огромная благодарность за вклад в российский футбол! Один из лучших!!!
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Михас007
1499979443
Саша ты мужчина
Ответить
Небесная
1499980701
Ну почему руководство клуба не может достойно проводить своих легенд. Саня, спасибо тебе за всё.
Ответить
lifter025
1499985678
Кержаков - человек с большой буквы! Удачи,где бы не был!
Ответить
igormaddog
1499990909
Зенит бы с Луческу через год бы ФНЛ играл!!!
Ответить
sprint5
1499997520
счастливой работы на новом месте Саша
Ответить
Popularov
1500014744
Александр ВСЁ правильно сделал! Пришла пора вешать бутсы на гвоздь! Время ПРИШЛО и его не обманешь! А цирковые номера не для Александра! У Александра есть новое место работы и мы желаем ему новых творческих успехов! Футбол для Александра продолжается на новом витке карьеры тренерского роста! Пусть РАСТЁТ и набирается опыта работы! А бутсы ещё пригодятся играть товарищеские матчи в кругу друзей и АРТИСТОВ!
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Буефар
1500015197
Керж бы ещё года 2 мог бегать и с пользой. Не то что Кокорины там всякие.
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