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    Каким мы запомним Александра Кержакова

    13 июля 2017
    Легендарный форвард «Зенита» закончил с футболом. «Бомбардир» вспоминает самые яркие моменты карьеры Кержакова.

    Александр Кержаков начал свою карьеру с гола принципиальному сопернику «Спартаку» в сезоне-2001 – лучшего старта для юного форварда «Зенита» и не придумаешь.

    Уже на следующий год он поехал на ЧМ-2002 в составе сборной России, где утешал плачущего Дмитрия Сычева. Кержаков сделал голевой пас Сычеву в игре с Бельгией, но от вылета наших это не спасло.

    Между тем, карьера Кержакова пошла в гору: за шесть сезонов в составе «Зенита» он забил 95 голов и, наконец, отпросился поиграть за рубежом. Форвардом заинтересовалась «Севилья» с Хуанде Рамосом.

    В Испании могло сложиться и лучше, но притом Кержаков запомнился своими голами «Барселону» и «Тоттенхэму», а еще выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Но особенно ценной стала победа в Кубке УЕФА. Через год этот трофей выиграют и бывшие одноклубники Кержакова по «Зениту».

    Для обретения игровой практики Кержаков вернулся в Россию, несмотря на интерес со стороны европейских клубов. За пару сезонов в «Динамо» он забил 23 мяча.

    Но на бронзовый Евро все же не попал, хотя и усердно забивал в квалификации.

    В 2010-м Кержаков перешел в «Зенит», где первые три сезона стабильно забивал при Лучано Спаллетти и запасался трофеями.

    На Евро-2012 Кержаков ехал основным форвардом в составе, возможно, самой сильной сборной России в ее истории. Но вспоминать тот турнир едва ли хочет: сам он поставил целых два антирекорда (по промахам подряд и по неточным ударам за одну игру), а наша команда вылетела на групповом этапе.

    Через год точный удар Кержакова принес России важнейшую победу над Португалией в квалификации к ЧМ-2014.

    Забил он и на самом чемпионате мира – в ворота Кореи. Но Россия вылетела и из этой группы.

    Приятным был товарищеский матч с Азербайджаном сразу после завершения ЧМ. В нем Кержаков забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

    Правда, в клубе дела шли хуже – Кержаков стал получать меньше свободного времени, засел на скамейку запасных и поругался с Андре Виллаш-Боашем.

    Чтобы попытаться попасть на Евро-2016, Кержаков отбыл в аренду в швейцарский «Цюрих», где забил семь голов за 19 матчей.

    Но на чемпионат Европы его не взяли. А прошлый сезон в «Зените» Кержаков просидел в запасе. Хотя и забил пару мячей – один в Туле, еще один – очень красивый – тель-авивскому «Маккаби» со штрафного.

    Сегодня стало известно, что Александр Кержаков завершил свою карьеру. 34-летний экс-форвард «Зенита» будет отслеживать прогресс игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда. Теперь он – координатор юношеских команд «Зенита».

    Фото: fifa.com, globallookpress.com

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    Рейтинг: 4 Голосов: 8
    Комментарии32
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      Рейтинг: +124

      marshal9 16 июля 2017, 15:22

      наш чемпионат осиротел сразу
      его будет нехватать

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      Рейтинг: +8

      Rassia2018FIFAWorldCUP 15 июля 2017, 19:20

      nananananananana heyheyhey goodbye

      0
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      Рейтинг: +11

      Sergey29 15 июля 2017, 14:38

      Саня - игрок очень хороший. Но вот "благодаря" некоторым СМИ и инернет-сообществам его запомнят как главного мазилу всего футбола. Жаль...

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      Рейтинг: +1994

      Pourport 14 июля 2017, 18:38

      Не пишите такие заголовки!Мне показалось что Саня приставился)

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      Рейтинг: +160

      виктоша 14 июля 2017, 18:33

      Говорят, он написал книгу. Теперь обязательно найду и прочитаю. Наверно, она называется "Бил, бью, и буду бить".

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      Рейтинг: +972

      zlobny_zenitos 14 июля 2017, 10:30

      Спасибо, Саша!

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      Рейтинг: +290

      Pablo845 14 июля 2017, 09:46

      Эх,побольше бы нам таких игроков-глядишь и поднялась бы футбольная Россия из низов!

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      Рейтинг: +677

      vodomut 14 июля 2017, 08:54

      а сколько провальных игр,причём ключевых-о них забыли!

      0
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      Рейтинг: +24997

      bset 14 июля 2017, 08:33

      Аж грустно стало... Вроде и травм не было, а карьера не самым удачным образом сложилась... Не раскрылся до конца...

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      Рейтинг: +1351

      15112007 14 июля 2017, 08:22

      Это один из тех немногих игроков, благодаря которому я стала 16 лет назад интересоваться футболом. Очень печально. Очень

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