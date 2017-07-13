Каким мы запомним Александра Кержакова

Легендарный форвард «Зенита» закончил с футболом. «Бомбардир» вспоминает самые яркие моменты карьеры Кержакова.

Александр Кержаков начал свою карьеру с гола принципиальному сопернику «Спартаку» в сезоне-2001 – лучшего старта для юного форварда «Зенита» и не придумаешь.

Уже на следующий год он поехал на ЧМ-2002 в составе сборной России, где утешал плачущего Дмитрия Сычева. Кержаков сделал голевой пас Сычеву в игре с Бельгией, но от вылета наших это не спасло.

Между тем, карьера Кержакова пошла в гору: за шесть сезонов в составе «Зенита» он забил 95 голов и, наконец, отпросился поиграть за рубежом. Форвардом заинтересовалась «Севилья» с Хуанде Рамосом.

В Испании могло сложиться и лучше, но притом Кержаков запомнился своими голами «Барселону» и «Тоттенхэму», а еще выиграл Кубок и Суперкубок Испании. Но особенно ценной стала победа в Кубке УЕФА. Через год этот трофей выиграют и бывшие одноклубники Кержакова по «Зениту».

Для обретения игровой практики Кержаков вернулся в Россию, несмотря на интерес со стороны европейских клубов. За пару сезонов в «Динамо» он забил 23 мяча.

Но на бронзовый Евро все же не попал, хотя и усердно забивал в квалификации.

В 2010-м Кержаков перешел в «Зенит», где первые три сезона стабильно забивал при Лучано Спаллетти и запасался трофеями.

На Евро-2012 Кержаков ехал основным форвардом в составе, возможно, самой сильной сборной России в ее истории. Но вспоминать тот турнир едва ли хочет: сам он поставил целых два антирекорда (по промахам подряд и по неточным ударам за одну игру), а наша команда вылетела на групповом этапе.

Через год точный удар Кержакова принес России важнейшую победу над Португалией в квалификации к ЧМ-2014.

Забил он и на самом чемпионате мира – в ворота Кореи. Но Россия вылетела и из этой группы.

Приятным был товарищеский матч с Азербайджаном сразу после завершения ЧМ. В нем Кержаков забил и стал лучшим бомбардиром в истории сборной России.

Правда, в клубе дела шли хуже – Кержаков стал получать меньше свободного времени, засел на скамейку запасных и поругался с Андре Виллаш-Боашем.

Чтобы попытаться попасть на Евро-2016, Кержаков отбыл в аренду в швейцарский «Цюрих», где забил семь голов за 19 матчей.

Но на чемпионат Европы его не взяли. А прошлый сезон в «Зените» Кержаков просидел в запасе. Хотя и забил пару мячей – один в Туле, еще один – очень красивый – тель-авивскому «Маккаби» со штрафного.

Сегодня стало известно, что Александр Кержаков завершил свою карьеру. 34-летний экс-форвард «Зенита» будет отслеживать прогресс игроков и продвижение их по всей системе клуба по вертикали академия – молодежный состав – «Зенит-2» – первая команда. Теперь он – координатор юношеских команд «Зенита».

Фото: fifa.com, globallookpress.com

Пройди опрос и помоги Бомбардиру стать лучше