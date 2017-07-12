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    «Пресса хотела, чтобы «Спартак» выиграл чемпионат». Луческу продолжает жаловаться на чемпионат России


    2.3
    Голосов: 3
    12.07.2017 21:25
    Румынский тренер Мирча Луческу все еще обижается на российскую Премьер-лигу и руководство «Зенита». «Бомбардир» рассказывает, как румын уже после своего увольнения оправдывается за провальный сезон.

    Такой трансферной компании, как сейчас происходит при Манчини, у Луческу не было. Ему позволили взять нескольких игроков, но большинство из них выглядели игроками второго сорта. Закупки из «Крыльев Советов», приглашение вратаря «Уфы» – на этом тяжело построить выигрышную команду. «Зенит» остался без Лиги чемпионов, но Луческу считает, что все произошло совсем не по его вине.

    Румын утверждает, что селекция «Зенита» была вполне оправдана. Сам он хотел развивать имеющихся футболистов, а клубу приносил доход с трансферов. Зато высшие силы и даже СМИ хотели, чтобы чемпионом России стал «Спартак». «Зениту» специально подставляли нужных судей, а в самом Санкт-Петербурге просто не захотели ждать окончательной перестройки команды. Свои ошибки тренер признавать по-прежнему отказывается.

    Цитаты взяты с порталов sport-express.ru, sports.ru

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 2.3 Голосов: 3
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +385

      Боцман52 17 июля 2017, 10:58

      Хотел воспитывать и выигрывать с ркссуими футболистами. То то в Шахтере одни местные футболисты были. С бразильцами и выигрывал.

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 июля 2017, 18:11

      Лох ! с такой поддержкой и самым большим бюджетом прое... чемпионат ))) остается плакать и жаловаться !

      0
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      Рейтинг: +73

      MonTee 13 июля 2017, 11:23

      Один из самых плохих тренеров, что были в рфпл

      0
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      Рейтинг: +19

      Timofeika06 13 июля 2017, 11:10

      Нытик херов задолбал уже всех пусть уже идет тихонько пенсию получать

      0
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      Рейтинг: +393

      Егор Велунов 13 июля 2017, 10:31

      Есть такая пословица: плохому танцору яйца мешают. Луческу сел на свой любимый конёк. Дядя виноват, что он провалился. его успехи связаны в "Шахтёре" с деньгами Ахметова, а далее красивая сказка о себе. Зря "Зенит" брал его в тренеры. выкинул деньги и теперь будет долго отмываться от его футбольного старческого маразма.

      0
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      Рейтинг: +590

      mihail1980 13 июля 2017, 06:55

      задолбал этот нытик

      1
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      Рейтинг: +17971

      арейская 13 июля 2017, 02:03

      Причем здесь Ломбертс и Кришито, они-то остались с тобой, правда первого ты прочно усадил на лавку...

      2
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      Рейтинг: +429

      alexfilatov 12 июля 2017, 22:42

      Преамбула статьи расходится с цитатами Луческу, в принципе он сказал, что есть, тренер он не Зенитовский вообще и толку звать его не было(говорил это еще год назад), он тренер, которому нужно больше времени выстроить команду, а питерским боссам нужен был результат, поэтому накидываться на него бессмысленно, а смысла в этой статье столько же, сколько в обзывании Мирчи Луческу ворчуном.

      1
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      Рейтинг: +1430

      DZHEK_VOROBEY1987 12 июля 2017, 21:51

      Старый хрен,ну сколько уже можно ныть то.

      0
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      Рейтинг: +4028

      raritet 12 июля 2017, 21:51

      Извини уж, Луческу, так уж получилось, что тебя подставили как простого лоха и даже мне самому последнему болельщику немного стыдно за свою страну. за людей которые постоянно клянут тебя. Понятно, что ты сделал все что мог сделать. А уж как получилось....

      0
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      Рейтинг: +1596

      Leon_ARS > raritet 12 июля 2017, 23:11

      Пфф, ещё более сильный бред, чем у Луческу!

      -1
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      Рейтинг: +1996

      Евгений Агеев > raritet 13 июля 2017, 11:02

      А смог он только ныть после каждой игры! Если бы не судьи, Зенит и в тройку то не попал бы!

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