Агент: «Рейес в «Зените»? Это всего лишь слухи и не более»

Да куда же они всех иноземцев совать будут..2 игрока на 1 место - это хорошо, конечно, но..Хотя - в ЛЕ один состав, в чемпе другой..поглядимс.
Футбольный агент Матиас Бунге, представляющий интересы защитника «Порту» Диего Рейеса, заявил, что информация о переходе его клиента в «Зенит» является слухами.
Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего мексиканца 7 миллионов евро.
«Диего Рейес не переходит в «Зенит», это всего лишь слухи и не более. Я никогда не общался с «Зенитом» по поводу его трансфера», – сказал агент.
В прошедшем сезоне Рейес выступал на правах аренды в «Эспаньоле», где провел 34 матча в рамках чемпионата Испании, забив один гол.