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    Агент: «Рейес в «Зените»? Это всего лишь слухи и не более»

    Футбольный агент Матиас Бунге, представляющий интересы защитника «Порту» Диего Рейеса, заявил, что информация о переходе его клиента в «Зенит» является слухами.

    Ранее сообщалось, что петербургский клуб готов заплатить за 24-летнего мексиканца 7 миллионов евро.

    «Диего Рейес не переходит в «Зенит», это всего лишь слухи и не более. Я никогда не общался с «Зенитом» по поводу его трансфера», – сказал агент.

    В прошедшем сезоне Рейес выступал на правах аренды в «Эспаньоле», где провел 34 матча в рамках чемпионата Испании, забив один гол.

    Источник: «Спорт день за днем»

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    13.07.2017 13:02
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +1869

      xLINDAx 13 июля 2017, 16:05

      Да куда же они всех иноземцев совать будут..2 игрока на 1 место - это хорошо, конечно, но..Хотя - в ЛЕ один состав, в чемпе другой..поглядимс.

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      Рейтинг: +572

      Alex ostrov 13 июля 2017, 14:01

      99% всех трансферных слухов исходит от самих же агентов, привлекают внимание к своим игрокам или пытаются напомнить об их существовании!

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