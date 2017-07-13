Луческу: «В этом сезоне «Зенит» стал бы со мной чемпионом России»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что в предстоящем сезоне смог бы стать чемпионом России вместе с петербургским клубом.

Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом и покинул команду по окончании сезона, завоевав с подопечными бронзовые медали РФПЛ.

– «Спартак» выиграл чемпионат по делу?

– Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» – да.

– На следующий год «Зенит» с вами стал бы чемпионом?

– Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы!

– Прекрасный ответ.

– Уверен – с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат.