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    Луческу: «В этом сезоне «Зенит» стал бы со мной чемпионом России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что в предстоящем сезоне смог бы стать чемпионом России вместе с петербургским клубом.

    Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом и покинул команду по окончании сезона, завоевав с подопечными бронзовые медали РФПЛ.

    – «Спартак» выиграл чемпионат по делу?

    – Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» – да.

    – На следующий год «Зенит» с вами стал бы чемпионом?

    – Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы!

    – Прекрасный ответ.

    – Уверен – с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2017 12:16
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    Комментарии29
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      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа 14 июля 2017, 05:54

      Надо на Бомбардире ввести рубрику Смехопанарама.

      0
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      Рейтинг: +364

      neofizer 13 июля 2017, 22:17

      мячтатель...не х было с Шахтёра убегать..

      0
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      Рейтинг: +3120

      erma 13 июля 2017, 20:22

      Как нельзя остановить бегущего бизона, поющего Кобзона, так нельзя остановить и разговорное недержание Луческу.

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 июля 2017, 18:52

      Это бздец какой то ............

      0
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      Рейтинг: +2616

      yorgenbarenz 13 июля 2017, 17:51

      Ну,молдован! Всё ещё не отошёл от Зенита...)

      0
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      Рейтинг: +1362

      STAFOR13 13 июля 2017, 17:43

      с его нытьём и обвинением всех, чемпионом он был бы только в упл.

      -2
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      Рейтинг: +432

      --Сергей-- 13 июля 2017, 16:34

      А дядька то смешной!

      1
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      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak 13 июля 2017, 16:26

      Может сговориться и на его реплики свои комментарии не дарить,
      Или "бомбардиру" выгодно перед началом болел подразнить?

      1
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 июля 2017, 16:20

      Таки курнул в перерыве!

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      Рейтинг: +5823

      Asbjorn 13 июля 2017, 16:00

      С луческу не стал бы,он развалил команду,надуый цыган

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