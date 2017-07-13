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  • Луческу: «В этом сезоне «Зенит» стал бы со мной чемпионом России»

Луческу: «В этом сезоне «Зенит» стал бы со мной чемпионом России»

13 июля 2017, 12:16
30

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу выразил мнение, что в предстоящем сезоне смог бы стать чемпионом России вместе с петербургским клубом.

Напомним, румынский специалист возглавил сине-бело-голубых прошлым летом и покинул команду по окончании сезона, завоевав с подопечными бронзовые медали РФПЛ.

– «Спартак» выиграл чемпионат по делу?

– Вся атмосфера была создана, чтобы «Спартак» победил. Ощущение, что этого хотели все – журналисты, руководители, футболисты, телевидение… Все было подготовлено. Так и надо – в Италии и Испании берут титул точно так же. Меня этим не удивить. Чуть-чуть подготовьте масс-медиа, чтоб выиграть. Но у нас этого не случилось. А у «Спартака» – да.

– На следующий год «Зенит» с вами стал бы чемпионом?

– Даже не сомневаюсь! Конечно, стал бы!

– Прекрасный ответ.

– Уверен – с таким футболом, как в последних матчах, мы выиграли бы следующий чемпионат.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Луческу Мирча
Комментарии (30)
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KalterJax
1499937490
А если бы не стал чемпионом с зенитом, то виноваты конечно , были бы все! судьи, игроки, руководство!) все, кроме него!
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SunRomeS
1499937588
Радуют меня такие горе спецы... Ну чего только не придумают, после того, как поганой метлой погнали. Результат надо давать, а не языком трепать, не для этого тебя приглашали.
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turist82
1499937723
Угу и голы за Спартак - Мутко забивал ))))
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Большой Медведь
1499937943
После драки кулаками не машут.
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sidul1
1499938353
Если и Манчини оставит Дзюбу в составе,чемпионства опять не видать.Луческу сделал много ошибок,Спартак победил заслуженно.
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VVM1964
1499938792
ХОТЬ И ЯВЛЯЮСЬ БОЛЕЛЬЩИКОМ СПАРТАКА И ПОЭТОМУ К ЗЕНИТУ ОТНОШУСЬ С НЕ СКРЫВАЕМОЙ " НЕ ЛЮБОВЬЮ " , НО ВСЕ ЖЕ ДАЖЕ Я РАД ЗА НИХ , ЧТО ОНИ РАССТАЛИСЬ С ЭТИМ .....
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qw3rty33
1499939730
если бы да кабы...........как всегда
Ответить
Спартач_навсегда
1499940282
*ляяяяяяяяяяяя)))))))))заипал уже цыган старый иди учись тренировать....))))))
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bset
1499941830
Хватит публиковать его интервью. Пожалуйста.
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STAFOR13
1499957012
с его нытьём и обвинением всех, чемпионом он был бы только в упл.
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