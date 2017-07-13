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    Луческу: «На второй год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России»

    Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высоко оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Румынский специалист заявил, что под его руководством российский форвард мог стать лучшим футболистом в стране.

    – Как надо работать с Кокориным, чтобы он раскрылся?

    – Я очень люблю Кокорина!

    – Вам и рассказывать.

    – Кокорин очень нужен «Зениту»! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – все время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился – раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем – будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в два нападающих. Но когда атака захлебывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.

    – Прекрасный диагноз.

    – На второй свой год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина – сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня – за то, что его ставил раз за разом. Для меня Саша – хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Все есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребенок – всегда смеется. Такой релакс… А жизнь – серьезная штука. Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого.

    Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    13.07.2017 01:40
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    Комментарии30
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      Рейтинг: +32

      Буефар 13 июля 2017, 10:11

      Кокорин лучший??? Если уж в том году не заиграл, то в этом тем более не заиграет. Не будет шанса с такими то приобретениями.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +59

      slavko33002 13 июля 2017, 10:10

      Из Кокорина и Папа Карло ничего не сделает.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5451

      Дядя Серёжа > slavko33002 13 июля 2017, 10:21

      Папа хошь из кого сделает. Где только этот папа?

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +166

      alexa1995 > Дядя Серёжа 13 июля 2017, 14:53

      в Рубине

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +6095

      subbotaspartak > alexa1995 13 июля 2017, 16:36

      В Рубине әткәй,
      А здесь Карло с топором нужен.

      1
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 13 июля 2017, 09:32

      На следующий?! А я бы уже в этом году с Зенитом выиграл ЛЧ! Не смотря на то, что он там не играет!

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:27

      а если без юмора то не верю я что игрок с такими данными так долго не может заиграть хотя бы на половину этих данных, значит их нет их кто то все это придумал

      0
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      Рейтинг: +17366

      Garrincha58 13 июля 2017, 09:24

      Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Все есть! Но господа где это!, зачем ты Саша все эти таланты прячешь от нас, раскрывайся скорей будь же уже мужиком!!!

      1
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      Рейтинг: +722

      Urry 13 июля 2017, 08:55

      Верните тренера - я хочу это видеть

      0
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      Рейтинг: +245

      Тамхар 13 июля 2017, 08:41

      Вот, что значит мастер!
      У меня за такие деньги, которые он получал, Сашку до ума довести получилось бы только, наверное, год на третий-четвертый...

      0
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      Рейтинг: +876

      Вадим 1972 13 июля 2017, 08:34

      Ну сейчас можно и помечтать.

      1
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      Рейтинг: -262

      lekseij2007 13 июля 2017, 08:26

      Из говна конфету не сделать

      5
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 13 июля 2017, 08:25

      Крайний абзац про второй год прямо растрогал.... Даже перечитал два раза - о том ли я читаю.... Тонко, проникновенно о выдающихся способностях игрока.... ТАКОЙ нужен для клуба и для сборной!!... Что же не дорастили, не релаксировали, мистер??....

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