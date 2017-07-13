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  • Луческу: «На второй год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России»

Луческу: «На второй год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России»

13 июля 2017, 01:40
30

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высоко оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Румынский специалист заявил, что под его руководством российский форвард мог стать лучшим футболистом в стране.

– Как надо работать с Кокориным, чтобы он раскрылся?

– Я очень люблю Кокорина!

– Вам и рассказывать.

– Кокорин очень нужен «Зениту»! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – все время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился – раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем – будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в два нападающих. Но когда атака захлебывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.

– Прекрасный диагноз.

– На второй свой год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина – сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня – за то, что его ставил раз за разом. Для меня Саша – хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Все есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребенок – всегда смеется. Такой релакс… А жизнь – серьезная штука. Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого.

Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Зенит Кокорин Александр Луческу Мирча
Комментарии (30)
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виктоша
1499913502
Кокорин - лучший? Че-то мужики сумлеваются...
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Томь вперёд
1499913711
Что-то и у цыгана похоже с маразмом не всё о хорошо!
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hunta
1499914751
Новая рублика - "сны цыгана"......
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ded-53
1499917211
Вот только голову поменять - это точно!
Ответить
Gullit 76
1499922838
Если бы,да кабы - поезд ушёл.
Ответить
RedWhiteFans2
1499923195
У цыгана точно крыша поехала. Такую ахинею несёт.
Ответить
lekseij2007
1499923568
Из говна конфету не сделать
Ответить
Вадим 1972
1499924097
Ну сейчас можно и помечтать.
Ответить
slavko33002
1499929819
Из Кокорина и Папа Карло ничего не сделает.
Ответить
Буефар
1499929886
Кокорин лучший??? Если уж в том году не заиграл, то в этом тем более не заиграет. Не будет шанса с такими то приобретениями.
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