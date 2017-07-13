Луческу: «На второй год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России»

Бывший главный тренер «Зенита» Мирча Луческу высоко оценил игру нападающего сине-бело-голубых Александра Кокорина. Румынский специалист заявил, что под его руководством российский форвард мог стать лучшим футболистом в стране.

– Как надо работать с Кокориным, чтобы он раскрылся?

– Я очень люблю Кокорина!

– Вам и рассказывать.

– Кокорин очень нужен «Зениту»! Я обожал этого футболиста. Правда, у него особенность – все время тянет в центр нападения. А там у меня был Дзюба. Но я согласился – раз так хочешь, иди в центр. Когда атакуем – будь рядом с Дзюбой. Пусть! Играли в два нападающих. Но когда атака захлебывается, Кокорин должен сразу же мчаться назад. Это тот футболист, который может за матч отбегать 12 километров. Игрок с шикарными физическими качествами. Ему только голову надо поменять.

– Прекрасный диагноз.

– На второй свой год в «Зените» я бы сделал Кокорина лучшим футболистом России. Все были против Кокорина – сколько нападок он выдержал! Атаковали и меня – за то, что его ставил раз за разом. Для меня Саша – хороший исполнитель. Качества выдающиеся: скорость, обе ноги рабочие, прыжок, отлично играет головой, борется на втором этаже… Все есть! Чуть-чуть проблемы с концентрацией! Он как ребенок – всегда смеется. Такой релакс… А жизнь – серьезная штука. Кокорин растет профессионально. Думаю, у меня бы он достиг многого.

Напомним, что в прошедшем сезоне РФПЛ Кокорин забил пять голов в 27 матчах.